Demain nous appartient spoilers : un mort, Sandrine soupçonnée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 18 au 22 janvier)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 18 au 22 janvier 2021 – Le week-end commence et comme chaque samedi, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Demain nous appartient » de découvrir un aperçu de ce qui les attend la semaine prochaine. Si vous avez hâte de savoir ce qui va se passer, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine prochaine.



Et on peut déjà vous dire que la semaine ne s’annonce pas meilleure pour Sandrine et Morgane !



En effet, alors que Franck va finalement se décider à rompre avec Anne-Marie au moment où Sandrine a réussi à ouvrir les yeux de Morgane, un drame va changer la donne ! Franck va être retrouvé mort et Sandrine va être la principale suspecte de l’enquête de police…

Quant à Samuel, il continue de focaliser sur la jeune patiente de William, qui lui rappelle tellement Leïla.



Du côté des ados, Ben et Mathilde tombent amoureux… Mais la mère de Mathilde n’est pas ravie et s’en prend à Ben !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 18 au 22 janvier 2021

Lundi 18 janvier (épisode 841) : Sandrine sent ses jours menacés. Face à un grave danger, elle peut maintenant compter sur l’appui de Victoire et de la police de Sète. Anne-Marie, quant à elle, refuse toujours de soutenir sa fille. Flore cherche à tisser des liens avec Judith. Ben se rapproche de la fille qui lui plaît.

Mardi 19 janvier (épisode 843) : Les masques tombent définitivement au sein de la famille Lazzari. Tandis que la vie d’Anne-Marie s’effondre, Sandrine et Morgane tentent le tout pour le tout pour la sauver. La nounou de Céleste se bloque le dos. Judith et Souleymane arrivent alors à la rescousse…

Mercredi 20 janvier (épisode 844) : Quand un drame terrible s’abat sur le clan Lazzari, les proches de Sandrine s’interrogent : serait-il possible que la jeune femme soit une meurtrière ? William s’inquiète pour Samuel : celui-ci semble nourrir une obsession pour une jeune patiente qui lui rappelle Leïla. En cherchant, pour une fois, à être charitable, Charlie se met dans une situation compliquée.

Jeudi 21 janvier (épisode 845) : Face à la pression qui pèse sur Sandrine, le clan Lazzari se ressoude et fait preuve d’une solidarité inédite. Morgane reste néanmoins très affectée par son deuil. Gabriel, désespéré, se sent abandonné de tous. Alma pousse Samuel à faire la connaissance de la jeune fille qui le fascine tant, quitte à mettre leur couple en péril.

Vendredi 22 janvier (épisode 846) : Malgré les efforts de la police pour faire craquer Sandrine, celle-ci continue à clamer son innocence. Mais Anna doute toujours de son amie et culpabilise de l’avoir peut-être involontairement poussée au pire. Soraya surprend une étrange jeune fille en train de se recueillir sur la tombe de Leïla. Quand Sofia et Manon découvrent que leur mère projette de se faire tatouer, elles meurent aussitôt d’envie de l’imiter.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce du 18 au 22 janvier

Voici un aperçu vidéo de ce qui vous attend.

