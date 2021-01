Un si grand soleil : Sofia visée par le tueur, Johanna revient en arrière, ce qui vous attend lundi 18 janvier (épisode n°561 en avance)

4.6 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous êtes déjà impatient de connaître la suite de votre série « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 561 du lundi 18 janvier, Johanna et Ludo sont finalement réconciliés.



Annonces



Annonces

En effet, Johanna fait de Ludo sa priorité et elle ne répond pas aux appels de son client.



Annonces



Annonces



Annonces





Face à Guilhem et Yvon, Johanna annonce qu’elle part en Patagonie trois semaines avec son compagnon à partir du 20 janvier. Ludo annonce la même chose à Alice, qui devra faire sans lui au zoo.

Guilhem compte remplacer Johanna mais en déjeuner avec Elisabeth, Yvon affirme ne plus avoir confiance. Il ne comprend pas la décision de Johanna et va chercher d’autres collaborateurs !



Annonces





Du coup, Elisabeth appelle Johanna pour la prévenir. En pleine séance de yoga avec Sabine, elle part précipitamment. pour aller parler à Yvon… De retour chez elle, Johanna annonce à Ludo qu’elle ne peut pas reporter le voyage, sinon elle perd son client. En colère, Ludo s’en va à nouveau !

De son côté, Bilal propose à Elise de garder Charlie pour qu’elle passe une journée tranquille avec Sofia. Mais elle ne se sent pas encore de la laisser… Quant à Sofia, elle est toujours suivie par ce mystérieux inconnu qui écoute ce qu’elle dit à Victor. Et justement, Alex et Manu pensent qu’il faut enquêter du côté des compagnons des flics présents à la cérémonie.

Et alors qu’Elise et Sofia dînent en terrasse, l’homme est armé et vise Sofia…

Rendez-vous lundi 18 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 29 janvier 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés