Ici tout commence spoilers : un drame, Louis hors de contrôle, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 18 au 22 janvier)

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 18 au 22 janvier 2021 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes fan et impatient d’en savoir plus, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.



Et on peut déjà vous dire que Louis va toujours être plus déterminé que jamais à se venger et à pourrir la vie de Maxime et Salomé !



L’institut va lancer une chaîne Youtube avec des recettes accessibles. Et pour la première vidéo, Clotilde choisit Maxime… Claire approuve et déclenche la colère de son fils.

Louis dévoile à tout le monde l’infidélité de Salomé, qui en prend plein la tête. Et au moment du tournage de la vidéo de Maxime, un drame se produit. En effet, un incendie se déclare !



Quant à Gaëtan, il fait ses débuts en tant que prof de sport de l’institut. Et on peut dire qu’il va en faire baver aux élèves !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 18 au 22 janvier 2021

Lundi 18 janvier (épisode 56) : Alors qu’elle tente d’apaiser les tensions et les rumeurs qui s’emballent à l’institut, Salomé réalise que c’est peine perdue. Furieux contre la décision prise par sa mère, Louis ne compte pas en rester là. Noémie n’accepte pas les méthodes pédagogiques du nouvel enseignant fraîchement arrivé à l’institut.

Mardi 19 janvier (épisode 57) : Alors que Rose et Antoine rassemblent élèves et professeurs de l’institut pour la démonstration culinaire de Maxime, l’événement prend une tournure inattendue. Pendant ce temps, chez les Gaissac, Célia et Diego prennent les choses en main pour combattre la morosité de Vincent et lui changer les idées.

Mercredi 20 janvier (épisode 58) : Pour calmer les inquiétudes de ses proches, Maxime fait bonne figure alors qu’Antoine et Rose découvrent un indice qui change la donne. En parallèle, Vincent surmonte ses réticences et se laisse prendre au jeu pour retrouver le sourire. Les craintes de Théo le poussent à tout raconter à Charlène à qui il confie ses récentes suspicions.

Jeudi 21 janvier (épisode 59) : Tandis que Claire tente de ramener le calme à l’institut, Antoine est maintenant convaincu d’avoir identifié un coupable. Chez les Gaissac, la déconvenue est de taille pour Vincent qui cache à grand peine sa déception. Quant à Teyssier, il tente à nouveau de déstabiliser son fils pour l’empêcher de parvenir à ses fins.

Vendredi 22 janvier (épisode 60) : L’enquête se poursuit à l’institut. Plusieurs coupables sont désignés alors que Claire et Antoine pensent avoir mis la main sur de nouvelles preuves. Chez les Teyssier, le ton monte entre père et fils. L’étrange comportement d’Emmanuel déclenche la colère de Théo. Les relations semblent s’apaiser entre professeurs, mais Noémie se méprend sur l’attitude du nouvel enseignant.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 18 au 22 janvier 2021

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

