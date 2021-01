« Die Hard : une journée en enfer » avec Bruce WILLIS : ce soir sur M6

4.8 ( 6 )



« Die Hard : une journée en enfer » ce soir sur M6. Du cinéma ce soir sur M6 avec la rediffusion du film de John McTIERNAN porté par Bruce WILLIS, Samuel L. JACKSON ou bien encore Jeremy IRONS.



Ce 3ème opus de la saga « Die Hard » est à suivre dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de 6PLAY.

« Die Hard : une journée en enfer » : histoire, synopsis, résumé

John McClane s’est débarrassé par deux fois de groupes terroristes, mais il n’aurait su prévoir ce qui lui arrive maintenant : auteur d’un attentat meurtrier dans un grand magasin de New York, un certain Simon menace de récidiver s’il refuse de « jouer à son jeu ». Le flic le plus atypique de la ville s’apprête à passer une journée en enfer…

Le saviez-vous ?

– Énorme succès en salles, il a généré 366 millions de dollars de recettes mondiales, soit le plus gros succès de l’année 1995



– Si le rôle du méchant est revenu à Jeremy IRONS, deux acteurs étaient pressentis avant lui : Sean Connery et David Thewlis.

– Idem pour le rôle de Zeus qui devait initialement être campé par Laurence Fishburne avant qu’il ne revienne à Samuel L. Jackson.

« Die Hard : une journée en enfer » : la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images et la bande-annonce.

Bonne soirée avec la suite des aventures du lieutenant John McClane…

