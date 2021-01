Ici tout commence en avance : Louis innocent ? (résumé + vidéo épisode 64 du 28 janvier 2021)

5 ( 3 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 64 du jeudi 28 janvier 2021 – Et si Louis était finalement innocent dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, il se confie une nouvelle fois à Elodie, il n’affirme n’avoir rien fait et pense être victime d’un complot organisé par… sa mère !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 64

Désireuse d’éloigner son fils de l’Institut, Claire aurait manigancé toute cette histoire d’explosion. Accusé à tort, il pourrait alors placé en hôpital psychiatrique ! Pour Louis en tout cas, cette hypothèse ne fait aucun doute. Difficile pour Elodie en revanche d’adhérer à cette folle théorie…

De son côté, Antoine tente d’enterrer le conflit entre les professeurs alors que Caroline pense en avoir deviné la cause. Bien décidé à régler leurs comptes, Théo menace Teyssier de tout révéler à Constance.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 64 du 28 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

