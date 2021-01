Plus belle la vie : ce soir, Léa se confie à sa soeur (résumé + vidéo épisode 4204 PBLV du 28 janvier 2021)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4204 du jeudi 28 janvier 2021 – Léa va finir par se confier à sa soeur ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». La jeune femme a du mal à se l’avouer mais elle confie à Emilie qu’elle a bien des sentiments pour Jean-Paul…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Alice de retour, Lucie se fait enlever (infos PBLV)



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4204

Camille laisse croire que le chat s’est échappé cette nuit par la fenêtre. Baptiste est agacé et emmène Mathis le chercher dehors. Camille reste détachée et Emma ne voit pas qu’elle la manipule. A la suite du portrait-robot, la police a une piste sérieuse, la sourcière se met en place. Camille et Emma profitent l’une de l’autre et retrouvent une complicité. Pendant qu’Emma commande des gaufres, Jacob en profite pour s’approcher de Camille qui est pétrifiée et lui glisse un papier dans sa main…



Léa parle de ses doutes à Emilie qui lui conseille d’éclaircir la situation avec Boher directement. Ce dernier a encore trouvé un « trou » dans le time code d’une vidéo de surveillance de la police municipale. Boher refuse d’en parler à Revel, il veut enquêter tout seul, le temps d’en savoir plus sur ce qui est arrivé à Samia…

César conseille à Barbara de débaucher Alison. Cette dernière hésite, mais quand elle surprend une conversation entre Sophie Léo et Claire, elle prend sa décision…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4204 du 28 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

