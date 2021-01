Ici tout commence en avance : Salomé et Louis, c’est fini (résumé + vidéo épisode 53 du 13 janvier 2021)

5 ( 4 )



Ici tout commence en avance : résumé et vidéo de l’épisode 53 du mercredi 13 janvier 2021 – C’est fini entre Salomé et Louis ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Louis est très remonté contre sa femme, persuadée qu’elle l’a quitté pour retrouver Maxime…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 53

Salomé partie, Louis est dévasté. Il soupçonne sa femme d’avoir perdu le bébé pour être avec Maxime. Claire essaye de le raisonner, et lui conseille de parler à Salomé, mais Louis en veut à sa femme et refuse. Il dit qu’il va trouver les preuves de son adultère et n’hésite pas à insulter sa mère !

Alors qu’Hortense commet plusieurs maladresses en salle, elle fait la rencontre d’un client. En parallèle, Caroline fait une proposition inattendue à Antoine.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 53 du 13 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

