Plus belle la vie : ce soir, Pavel prêt à tuer Jean-Paul et Léa ! (résumé + vidéo épisode 4193 PBLV du 13 janvier 2021)

5 ( 4 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4193 du mercredi 13 janvier 2021 – Pavel est sur le point de tuer Jean-Paul et Léa ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, il les menace de son arme et est déterminé à venger sa fille Irina… Mais Jean-Paul sort lui aussi son arme !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Jean-Paul démissionne, le projet de Thomas, Emma retrouve sa soeur (infos PBLV)



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4193

Les bruits des sirènes inquiètent Pavel qui décide de s’enfuir. Cissé ne laisse rien passer à Boher qui était censé être en congés, il va signaler la faute au procureur. Boher hallucine et pense que Cissé est un psychopathe. Emilie a appris que Léa avait sauvé la vie de Boher et commence à lui poser des questions dérangeantes qui ébranlent Léa. Ariane a épluché les listings des aéroports et a l’info que Samia s’est envolée pour Alger…



Annonces





Mila s’aperçoit que Sabrina n’est même plus motivée à aller travailler. Elle part en vrille et pense qu’elle doit quitter la coloc. Ne supportant plus le comportement de Mike, Sabrina démissionne. Elle fait ses valises mais Nathan, inquiet de savoir où elle va dormir sans argent, arrive à la retenir au moins pour cette nuit…

Depuis qu’il est au Céleste Jean-Luc n’a plus de crise et Mirta fait ses nuits. En voyant la relation de Mirta et Luna, Jean-Luc est touché, il n’a pas cette chance avec son fils…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4193 du 13 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés