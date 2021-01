Ici tout commence : Louis fait une tentative de suicide, un clash, ce qui vous attend jeudi 28 janvier (épisode n°64 en avance)

5 ( 2 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan du feuilleton « Ici tout commence » et vous vous demandez ce qui se passera demain ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 64 qui sera diffusé le jeudi 28 janvier, Louis va faire une tentative de suicide !



En effet, Louis ne va pas bien du tout… Il se confie à Elodie, il ne comprend pas comment sa mère peut le soupçonner, il pense même que c’est elle qui a provoqué l’explosion et cherche à le faire accuser !



Elodie cherche à le raisonner mais elle n’y parvient pas. Elle alerte Claire sur l’état de son fils mais Louis pète un plomb en plein cours. Guillaume et Antoine sont prêts à appeler les gendarmes… Désespéré, Louis monte sur le toit de l’institut, il veut en finir ! Antoine, Rose, et les élèves de l’institut assistent à la scène, impuissants.

Rien ne va pas plus encore entre Gaëtan et Noémie. Gaëtan accuse Noémie de faire trainer son cours de pâtisserie pour que les élèves arrivent en retard en cours de sport ! Entre ces deux là, ça tourne au clash dans le bureau d’Antoine. Caroline est convaincue qu’ils se tournent autour et qu’ils vont finir ensemble…



De son côté, Teyssier propose des cours particuliers à Marta, qui prend du retard à cause de sa fatigue. Elle accepte mais Théo n’est pas d’accord et pense que ce n’est pas compatible avec leur couple…

Rendez-vous jeudi 28 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

