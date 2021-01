Demain nous appartient spoiler : Jules à genoux pour Charlie (VIDEO)

5 ( 2 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Jules va renouer avec une vieille connaissance dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et on peut dire que c’est pas un retour des plus positifs pour Jules…



En effet, Danielli va réapparaître ! Et dans quelques jours, Jules va même planter Charlie pour lui. Il va ensuite se mettre à genoux devant sa copine en plein lycée pour se faire pardonner !



Bloqué par Danielli, Jules n’a pas pu honorer son rendez-vous avec Charlie, qui lui en veut encore fortement. Ne sachant comment se faire pardonner, Jules décide de s’agenouiller devant elle et de lui déclamer son amour haut et fort dans les couloirs du lycée, à la vue de tous !

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

