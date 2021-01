Ici tout commence : Louis n’est pas le fils d’Auguste, Mehdi trahit Noémie, ce qui vous attend lundi 4 janvier (épisode n°46 en avance)

4.6 ( 9 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez déjà ce qui vous attend lundi dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 46 du lundi 1er janvier, les résultats du test adn vont vous surprendre !



En effet, Louis ne supporte pas qu’on ne croit pas qu’il soit le fils d’Auguste. Il s’en prend injustement à Salomé de bon matin…



Plus tard, Antoine reçoit les résultats du test adn. Ils sont sans appel : Louis n’est pas le fils d’Auguste ! Claire et Louis affirment ne pas comprendre… Clotilde affirme que Claire a menti à son fils et Louis n’hésite pas à insulter sa mère… Salomé parle à Louis, elle pense qu’il doit faire confiance à sa mère.

Et quand Guillaume parle à Constance des résultats du test, cette dernière doute… Elle pense que Clotilde a falsifié les résultats pour écarter Louis !



De son côté, Noémie annonce à Antoine que finalement elle reste à l’institut, même si elle ne cautionne pas le choix de Claire de réintégrer Teyssier. Et c’est finalement à Teyssier que Claire a confié la conception de la nouvelle carte des desserts ! Noémie l’annonce à Maxime et Mehdi. Et si Maxime soutient Noémie, Mehdi décide de travailler avec Teyssier !

Hortense reçoit la visite de son père, qui n’a jamais accepté son choix d’abonner médecine pour la cuisine. Il vient manger au restaurant d’application et donne 24h à Hortense pour quitter l’institut !

Rendez-vous lundi 4 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

