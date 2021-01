Ici tout commence : Louis toujours en colère, Vincent fait une rencontre, ce qui vous attend lundi 25 janvier (épisode n°61 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous vous demandez déjà ce qui vous attend dans le prochain épisode de « Ici tout commence » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 61 qui sera diffusé le lundi 25 janvier, Louis va encore être remonté contre Maxime !



Annonces



Annonces

En effet, alors que les évaluations démarrent à l’institut, Salomé propose d’aider Maxime en étant ses mains.



Annonces



Annonces



Annonces





Antoine trouve que c’est délicat vis à vis des autres élèves mais Claire valide l’idée de Salomé. Louis est en colère, il trouve que sa mère n’en finit par de favoriser Maxime ! De son côté, Claire interroge Louis sur l’explosion et sur la fameuse casquette… Mais il affirme qu’il ne la porte jamais.

Caroline, qui a surpris une conversation d’Antoine, propose de l’aider en allant fouiller dans les affaires de Claire et Louis à la recherche de la casquette… Antoine trouve ça trop risqué mais hésite à accepter sa proposition car il veut vraiment prouver que Louis est coupable…



Annonces





De son côté, Vincent fait une nouvelle rencontre. Il s’agit d’une certaine Laetitia, qui lui assure être avocate… Sauf qu’elle lui ment, elle vient d’être embauchée comme gardienne à l’institut ! Et elle arrive avec sa fille Kelly, mais à l’institut elles affirment qu’elles sont soeurs…

Quant à Rose, elle va toujours mal et se confie à Lisandro. Elle n’ose pas en parler avec Antoine…

Rendez-vous lundi 25 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés