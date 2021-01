Ici tout commence : un drame, Maxime gravement blessé, ce qui vous attend mardi 19 janvier (épisode n°57 en avance)

4.9 ( 9 )



Ici tout commence en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 57 qui sera diffusé le mardi 19 janvier, un drame va se produire à l’institut !



En effet, alors que Clotilde doit partir en urgence à Avignon pour un problème de stage d’un élève, c’est Claire qui doit faire la vidéo avec Maxime…



Claire est inquiète de la réaction de Louis tandis que Rose s’occupe de filmer la vidéo de la recette du burger AA. Pendant le tournage, un drame se produit : la plancha s’enflamme et la bouteille de gaz explose ! Maxime est inconscient, il est gravement brulé à la main !

Claire et Marta sont également gravement blessés, Constance assure les premiers soins en attendant les secours, qui vont amener les blessés les plus graves à l’hôpital de Sète. C’est donc Marianne qui prend en charge Maxime alors que Rose appelle Chloé pour la prévenir. Salomé décide d’accompagner Maxime à Sète alors que Maxime pourrait bien perdre l’usage de ses mains.



Quand Louis débarque, il découvre que sa mère est blessée à un oeil… De son côté, Hortense est blessée à la bouche et ses lunettes sont cassées.

Tous les élèves de l’institut sont sous le choc, Clotilde est revenue en urgence et est rassurée de voir que Guillaume et Jérémy n’ont rien.

Rendez-vous mardi 19 janvier à 18h30 sur TF1 pour découvrir cet épisode inédit de « Ici tout commence ».

