Mort de Jean-Pierre Bacri : C8 rediffuse « Un air de famille » ce mardi 19 janvier 2021

Mort de Jean-Pierre Bacri. Sans surprise les chaînes continuent de modifier leur programmation afin de rendre hommage à Jean-Pierre Bacri décédé aujourd’hui à l’âge de 69 ans. Alors que TF1 diffusera le film « Le sens de la fête » ce dimanche (VOIR ICI), Cyril Hanouna a annoncé ce soir que C8 lui rendrait hommage dès demain en prime-time.



C’est dans l’émission « À prendre ou à laisser » que l’animateur star de la chaîne annoncé la diffusion dès demain, mardi 19 janvier 2021, du film de Cédric Klapisch « Un air de famille ».

Mort de Jean-Pierre Bacri : C8 rediffuse « Un air de famille »

Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c’est l’anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d’Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille.

Casting

Au casting Jean-Pierre Bacri bien sûr mais aussi : Jean-Pierre Darroussin, Catherine Frot, Agnès Jaoui, Claire Maurier, Wladimir Yordanoff, Alain Guillo, Sophie Simon, Cédric Klapisch, Antoine Chappey, Chantal Gouard, Viviane Ordas…



Vidéo : répliques cultes

Parce qu’il était un personnage haut en couleurs, et plutôt qu’une bande-annonce, nous vous proposons une petite compilation de répliques cultes de Jean-Pierre Bacri dans ce film.

C8 rediffuse « Un air de famille » en hommage à Jean-Pierre Bacri ce mardi 19 janvier 2021 sur C8 et MyCanal juste après « Touche pas à mon poste ».

