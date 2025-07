Ici tout commence du 1er juillet : qui est le père du bébé ? Kelly fait une confidence choc ! (résumé + vidéo épisode 1209 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 1er juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1209 – Qui est le père du bébé de Kelly dans votre feuilleton culinaire de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que tout le monde se pose et ce soir Kelly va faire une confidence choc : le futur papa est à l’institut !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 1er juillet – résumé de l’épisode 1209

Lionel et Emi visitent le restaurant éphémère terminé par Joachim. Kelly, enceinte de 7 mois et demi, débarque et invite Lionel et Emi à la soirée que Jasmine organise pour elle. Elle apprend alors que Teyssier a déjà choisi sa brigade.

Joachim confirme à Teyssier et Marc que le restaurant est prêt et mentionne la grossesse de Kelly, ce qui surprend les deux hommes. Teyssier confronte Kelly, qui explique qu’elle repartira avant son terme. Elle reproche ensuite au directeur d’avoir sélectionné la brigade sans la consulter, mais il refuse de changer d’avis.



Le soir, Kelly retrouve ses amis à la fête. Jasmine lui demande qui est le père, mais Kelly reste vague. Elle finit par avouer à Jasmine qu’elle est revenue pour annoncer sa grossesse au père de son enfant, qui est à l’institut !

Dans le parc, Vic, Billie, Carla, Bérénice, Enzo et Pénélope jouent au paintball. Vic gagne, mais Teyssier interrompt le jeu, souhaite bonne chance à Vic, puis ordonne aux autres de nettoyer. Vic fait ensuite ses adieux à ses amis et à l’Institut.

Enfin, Malik propose un couple libre à Maya. Après réflexion, il accepte, à condition de fixer des règles : pas de relations avec des gens de l’Institut et tout se dire. Maya, d’abord réticente, finit par accepter.

Ici tout commence du 1er juillet 2025 – extrait vidéo

