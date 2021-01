« La fête de la chanson française » : les artistes et invités de ce soir sur France 2

4.5 ( 11 )



« La fête de la chanson française » c’est ce soir sur France 2. Pour débuter cette nouvelle année, la chaîne accueille les plus grands noms de la variété Française toutes générations confondues !



Laury Thilleman, accompagnée des plus grands noms de la scène française et d’André Manoukian au piano nous offrent pour cette rentrée une soirée exceptionnelle sur la scène de l’Olympia.

Les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour chanter ensemble, célébrer la musique afin d’offrir un show pour faire la fête. Des moments inédits autour de bœufs, de reprises hommages à Georges Brassens, Daniel Balavoine, Charles Aznavour, Johnny Hallyday… des tableaux des plus belles chansons de notre répertoire musical et aussi beaucoup d’autres surprises !

Une soirée de chanson française pour encourager les auteurs, compositeurs et interprètes qui continuent à chanter en langue française à l’heure où toutes les salles de concert sont encore fermées.



« La fête de la chanson française » : les artistes et invités de la soirée

AMIR, PATRICK FIORI, CAMÉLIA JORDANA, FLORENT PAGNY, ELSA ZYLBERSTEIN, KENDJI, JEAN-BAPTISTE GUÉGANT, SYLVIE VARTAN, GÉRARD LENORMAN, VIANNEY, THOMAS DUTRONC, PATRICK BRUEL, DANY BRILLANT, LES ARTISTES DE LA SELECTION « EUROVISION C’EST VOUS QUI DECIDEZ », AMEL BENT, HATIK, PASCAL OBISPO, CLAUDIO CAPÉO, CHIMÈNE BADI et beaucoup d’autres surprises

Demandez le programme

Les 100 ans de la naissance de Brassens avec Vianney, Patrick Bruel et Thomas Dutronc;

Une surprise émouvante pour Sylvie Vartan;

Un tableau autour des chansons de Johnny Hallyday avec Pascal Obispo, Claudio Capéo, Jean Baptiste Guégan et Chimène Badi;

35 ans après sa mort, Daniel Balavoine sera mis à l’honneur;

Des images d’archives;

Et les anecdotes de notre André Manoukian.

Ce soir célébrons la chanson française tous ensemble dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV

