Un si grand soleil : Humeau soupçonné par l’IGPN, ce qui vous attend lundi 11 janvier (épisode n°556 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend dans le prochain épisode de la série de France 2 « Un si grand soleil » ? Le week-end commence et si vous souhaitez déjà en savoir plus, on peut vous dire que dans l’épisode 556 du lundi 11 janvier, Johanna est débordée par son travail et le projet d’Yvon…



En effet, elle passe son temps au boulot et ça pèse sur Ludo, qui se confie à Alice.



Ludo est impatient de partir avec Johanna en Patagonie. Mais elle ne pense qu’à sa collaboration avec Yvon et son projet trop ambitieux. Elle est épuisée en rentrant chez elle et n’a pas la tête à s’occuper du voyage avec Ludo…

De son côté, Humeau est soupçonné par l’IGPN. Ce dernier a un mystérieux complice, qu’il appelle pour lui parler de l’enquête de l’IGPN… Mais la commandante Roux voit le nom de Humeau apparaitre et en regardant son compte, elle constate qu’il a touché de grosses sommes d’argent ! Elle le questionne et pense qu’il a vendu le dossier Faure/Lestrac…



Quant à Elise, à peine rentrée à la maison avec son bébé, elle est convoquée par l’IGPN. Et Sofia trouve qu’elle est à cran… Bilal lui conseille d’en discuter directement avec elle.

Rendez-vous lundi 11 janvier à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 22 janvier 2021

