« La Fugue » ce soir sur France 2

« La Fugue » est le téléfilm de Xavier Durringer qui sera diffusé ce soir sur France 2 dès 21h05 dans le cadre d’une soirée continue consacrée à la fugue et aux combats des parents. À voir aussi en avant-première puis replay sur France.TV



Ce débat, animé par Marie Drucker, aura pour objectif d’explore le désarroi général et actuel des parents face à leurs ados, leur quasi-impuissance parfois à les comprendre.

« La Fugue » : votre téléfilm en quelques lignes

L’histoire : Jeanne est confrontée brutalement à la fugue de sa fille, Chloé. Au commissariat, elle déchante vite : la fugue d’ado, ce n’est pas une priorité et c’est sur elle seule qu’elle devra compter. Commence alors un voyage en enfer qui lui fera réaliser que sa fille est devenue une étrangère et qu’elle n’a rien « vu ». Avec cette fugue, c’est mille questions qu’elle sera obligée de se poser. La plus difficile : quelle mère je suis ? Et si, paradoxalement, cette crise agissait comme une salutaire mise au point ?

Casting : interprètes, personnages

Et avec dans les rôles principaux : Valérie Karsenti (Jeanne), Samir Guesmi (Thomas), Sagamore Stévenin (Eric), Alysson Paradis (Audrey) et Mayline Dubois (Chloé).



Extrait vidéo

Voici maintenant un extrait vidéo de votre téléfilm

