« Doc » débarque ce soir sur TF1 : découvrez un extrait de l’épisode du 6 janvier 2021

« Doc » débarque ce soir sur TF1. Découvrez vous aussi cette série italienne à succès dès 21h05 sur la chaîne puis en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Inspirée d’une histoire vraie, cette série est portée par le beau Luca Argentero.



« Doc » c’est quoi déjà

Pour ceux qui ont loupé la présentation de la série, c’était courant décembre sur Stars-Actu, en revoici un bref résumé :

Après avoir oublié les douze dernières années de sa vie, Andrea Fanti, chef de service de médecine interne à l’hôpital, doit se reconstruire en tant que médecin et en tant qu’homme. Un rôle inspiré de l’histoire vraie de Pierdante Piccioni, médecin urgentiste italien, qu’endosse Luca Argentero avec passion et enthousiasme.

« Doc » débarque ce soir sur TF1 : les deux épisodes du 6 janvier 2021

Mémoire enfouie : Après s’être fait tirer dessus par le père de l’un de ses patients, le Docteur Fanti reprend connaissance et se rend compte qu’il a perdu tous ses souvenirs des douze dernières années. Tous ses proches – y compris sa femme – sont soudain devenus des étrangers et l’hôpital est le seul endroit où il se sent vraiment chez lui. Il va alors devoir recommencer sa carrière au bas de l’échelle, mais aussi apprendre qu’il est séparé de sa femme, que son fils est mort quand il avait cinq ans et que sa fille est désormais une femme. Andrea devra également procéder à une légère « mise à jour » concernant les dernières technologies…



Selfie : Andrea ne supporte plus de rester à l’hôpital et cherche à s’en aller à tout prix. Agnès et Enrico arrivent à le convaincre de rester le temps de sa thérapie et demandent à Julia de l’y accompagner. Andrea partage sa chambre avec Jacob, un jeune homme hospitalisé après avoir perdu connaissance en pleine rue. Les médecins ne parviennent pas à déterminer de quoi il souffre. Aux urgences, Alba et Ricardo sont confrontés à une arrivée massive de gens rendus malades par un lot de gâteaux contaminés à la salmonelle.

Vidéo(s)

Et comme vous aimez les images, voici deux vidéos rien que pour vous.

On commence par un extrait vidéo de l’épisode ce soir…

🚨 EXCLU : Votre nouvelle série #DOC, inspirée de l'histoire vraie d'un médecin qui a oublié 12 ans de sa vie, arrive ce mercredi ! En attendant, découvrez un extrait ⬇ pic.twitter.com/RD3eWPHZ2l — TF1 (@TF1) January 5, 2021

Et pour les inconditionnels des VO, voici un teaser italien.

« Doc » parviendra t-il à s’imposer dans le coeur des Français ? En attendant de connaître les chiffres de l’audience, rendez-vous ce soir sur TF1 pour découvrir ses aventures.

