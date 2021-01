« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo en mode rediffusion en ce 1er janvier 2021

4.7 ( 17 )



« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo est en mode rediffusion ce soir, vendredi 1er janvier 2021, sur France 2. Pour mémoire ce pilote de série a été diffusé pour la première fois, et avec succès, en décembre 2019, sur la chaîne.



Au casting Claudia Tagbo (capitaine Gaby Molina) mais aussi : Hélène Seurazet (Céline Richer), Stéphane Freiss (Edouard Perret), Guillaume Denaiffe (Simon Landrau), Julien Ratel (Darget), Bruno Lochet (Anton Vargas), Laurent Manzoni (Félix Fontan), Norbert Ferrer (Jean Servais).

« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo : rappel de l’histoire

Au départ, la capitaine Gaby Molina n’était pas du tout censée s’occuper de cet accident de voiture mortel en rase campagne. C’était du ressort des gendarmes. Mais voilà, Gaby a autant de flair que son chien truffier. Elle en est sûre : Harry Fergusson, célèbre écrivain anglais installé dans son village, a été assassiné et le crime maquillé en accident. Elle n’était pas non plus censée faire équipe avec cette Céline Richer, débarquée de Paris. Un binôme, c’est niet ! Il faut en convenir, Gaby n’a pas un caractère facile d’autant qu’elle mène la double vie peu ordinaire de flic et paysanne. Sa ferme, héritée de son grand-père, a beau s’écrouler, le toit fuir, pas question, là aussi, d’y renoncer. Et pour calmer son banquier, rien ne l’arrête : jouer les vigiles en boîte de nuit, dealer ses truffes, et même faire chambre d’hôtes, pourquoi pas ? Avec l’aide de son indic Vargas, Gaby va vite découvrir qu’Harry Fergusson allait publier un livre où il allait dénoncer un crime resté impuni. L’a-t-on tué pour l’en empêcher ?



Vendredi soir, on regarde LE CRIME LUI VA SI BIEN

Sur france 2 avec Claudia Tagbo pic.twitter.com/65Thd78FMl — Margot (@MargotKappes) December 16, 2019

Le saviez-vous ?

– Lors de sa première diffusion en clair, l’épisode pilote avait rencontre un beau succès d’audience en réunissant 4.3 millions de téléspectateurs soit 20.6% du public présent devant son poste de télévision.

– Face à ce succès d’audience, la chaîne a commandé de nouveaux épisodes inédits. Et la diffusion commence dès la semaine prochaine toujours sur France 2.



« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo c’est ce soir France 2 et avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.

