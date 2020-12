« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo : de retour en inédit dès le 8 janvier 2021

4.5 ( 8 )



Annonces





« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo, ça vous parle ? Normal ! L’épisode pilote a été diffusé avec succès le 20 décembre 2019 sur France 2. Un pilote vu par 4.3 millions de téléspectateurs soit 20.6% du public présent devant son poste de télévision.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et c’est grâce à ce succès que ce pilote devient une série. Et ça repart à compter du vendredi 8 janvier 2021 avec au programme deux épisodes inédits.



Annonces





« Le crime lui va si bien » avec Claudia Tagbo, c’est quoi déjà ?

Pour ceux qui ne se souviennent pas, petite piqûre de rappel….

Au départ, la capitaine Gaby Molina n’était pas du tout censée s’occuper de cet accident de voiture mortel en rase campagne. C’était du ressort des gendarmes. Mais voilà, Gaby a autant de flair que son chien truffier. Elle en est sûre : Harry Fergusson, célèbre écrivain anglais installé dans son village, a été assassiné et le crime maquillé en accident. Elle n’était pas non plus censée faire équipe avec cette Céline Richer, débarquée de Paris. Un binôme, c’est niet ! Il faut en convenir, Gaby n’a pas un caractère facile d’autant qu’elle mène la double vie peu ordinaire de flic et paysanne. Sa ferme, héritée de son grand-père, a beau s’écrouler, le toit fuir, pas question, là aussi, d’y renoncer. Et pour calmer son banquier, rien ne l’arrête : jouer les vigiles en boîte de nuit, dealer ses truffes, et même faire chambre d’hôtes, pourquoi pas ? Avec l’aide de son indic Vargas, Gaby va vite découvrir qu’Harry Fergusson allait publier un livre où il allait dénoncer un crime resté impuni. L’a-t-on tué pour l’en empêcher ?

« Le crime lui va si bien » : les épisodes inédits prévus début 2021

Episode 2 : Coup double

Lors des funérailles d’un homme qui s’est suicidé, la maigre assemblée présente découvre avec surprise que sa place dans le caveau est déjà̀ occupée par une jeune femme fraîchement assassinée ! Qui est la victime et pourquoi a-t-elle été́ cachée là ? La capitaine Gaby Molina découvre assez vite que l’homme que l’on enterre et cette jeune femme ont tous deux un lien avec un château des alentours. Assistée de la lieutenante Céline Richer avec qui elle collabore et cohabite non sans heurts, Gaby se lance dans une enquête qui va la mettre aux prises avec une bien curieuse famille de châtelains…

Episode 3 : Esprit es-tu là ?

Un cadavre est découvert dans une vieille maison récemment mise en vente. La capitaine Gaby Molina et le lieutenant Céline Richer sont chargées de l’affaire. Il s’avère vite que l’homme est mort d’un arrêt cardiaque provoqué par une terreur intense. Bref, il est mort de peur ! La ferme ayant la réputation d’être hantée, aurait-il été victime d’esprits malins ? Céline se refuse à y croire contrairement à Gaby, un peu plus perméable aux mystères du surnaturel. D’autant que l’on découvre que la victime exerçait la profession peu commune de « chasseur de fantômes »…

« Le crime lui va si bien » Claudia Tagbo, Hélène Seuzaret, Bruno Lochet, Julien Ratel, Laurent Manzoni, Fabrice Deville, Gabrielle Atger, Philippe Dusseau… dès le 8 janvier 2021 sur France 2 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés