5 ( 4 )



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 17 janvier 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 17 janvier 2021

Dans « 7 à 8 life » : matériel de bricolage, meubles, vêtements… Ces rois de l’occasion n’achètent que des produits de deuxième main et font la chasse aux bonnes affaires.

Et dans « 7 à 8 ». Ni corps, ni indice, ni témoin. Dans le Tarn, enquête et témoignages exclusifs sur le mystère Delphine Jubillar disparue depuis un mois.

Et en Afrique du Sud, le royaume des éléphants. Dans cette réserve dirigée par une française, les hommes ont ici un lien unique avec les pachydermes.



Annonces





Quant au portrait d’Audrey Crespo-Mara il sera consacré cette semaine à Lilian Thuram. Le racisme, sa blessure d’enfance, sa mère, ses fils, la police et la France « Black Blanc Beur ». Il se confie ce soir

"Il faut que nous ayons le courage d’en parler. » Le racisme, sa blessure d'enfance, sa mère, ses fils, la police et la France « Black Blanc Beur » : #LilianThuram se confie dans le « Portrait de le Semaine » d'@audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/yDVIGTqWzW — Sept à Huit (@7a8) January 17, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 17 janvier 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Malgré les années qui passent, « Sept à huit » reste une valeur sûre de la chaîne. Dimanche dernier 4.2 millions de téléspectateurs en moyenne et jusqu’à 5.1 millions en pointe pour 22% de part de marché.

En sera t-il de même ce soir ?

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés