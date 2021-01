Audiences TV prime 16 janvier 2021 : « La malédiction du volcan » large leader (France 3), beau succès pour « Échappées belles » (France 5)

4.9 ( 8 )



Audiences TV prime 16 janvier 2021. Hier soir, et malgré son statut de rediffusion, victoire du téléfilm de France 3 « La malédiction du volcan » avec Catherine Jacob et Ambroise Michel. Il a été vu ou revu par 5.27 millions de Français soit 22.8% du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 16 janvier 2021 : autres chaînes

De son côté l’épisode 3 de la saison 5 de « Ninja Warrior » a tenu en haleine, ou pas, 3.75 millions de fidèles soit 16.4 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée devant la petite lucarne.

TF1 était toutefois leader sur les cibles jeunes et commerciales avec jusqu’à 48% de pda sur les enfants de 4 à 14 ans, 37% sur les 15-34 ans ou bien encore 29% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1

Succès pour #NinjaWarrior saison 5 !

Leader auprès des cibles principales avec

📌 3,8 M de Téléspectateurs

✅ 29% PdA Frda-50

✅ 29% PdA 25/49

✅ 48% PdA 4/14

✅ 37% PdA 15/34

RDV samedi pro @DenisBrogniart @Tof_Beaugrand @IrisMittenaere pic.twitter.com/3bRI9etGZO — TF1 Pro (@TF1Pro) January 17, 2021

Quant à la nouvelle version de l’émission de Sophie Davant « La lettre », elle a ému 2.07 millions de Français soit 10.1% de l’audience.

Pour « Stumptown », la sauce ne prends toujours pas. À peine 1.99 million de téléspectateurs hier soir et 8.4 % de part de marché sur l’ensemble du public pour le premier épisode. Bref, et on ne va pas se mentir, M6 doit avoir hâte de passer à autre chose pour ses soirées de samedi.

Beau succès pour France 5 avec son magazine « Échappées belles ». Le numéro inédit a fait voyager 1.48 million de téléspectateurs soit 6.3% de l’ensemble du public.

