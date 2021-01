« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ? L’émotion de Jean-Luc Reichmann en vidéo

4.8 ( 9 )



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui, nouveaux indices, nouveau maître de midi et émotion de Jean-Luc Reichmann. C’est qu’il s’en est passé des choses depuis la dernière fois dans « Les Douze coups de midi » de TF1. Un nouveau maître de midi, deux nouveaux indices sur l’étoile et une rumeur selon laquelle c’est aujourd’hui qu’elle sera trouvée. On fait le point sur tout ça et bien plus encore…



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ?

À commencer par la rumeur selon laquelle cette énorme étoile de midi, dite étoile de Noël, sera trouvée aujourd’hui ou demain. Et c’est le Chasseur d’Étoile de Youtube qui officie désormais sur la chaîne TéléKiff qui l’annonce. Alors info ou intox ? Réponse tout à l’heure à partir de 12 heures.

Quelle personnalité se cache derrière l’étoile de midi ?

Après la rumeur de l’actrice italienne il y a celle, un peu plus sérieuse cette fois, d’un chanteur et comédien français. Voici la liste des indices :

– une bibliothèque, enfin des livres en tout cas;

– un tabouret et/ou podium de cirque,

– un appareil photo;

– un projecteur;

– une glace à italienne;

– des mirabelles



Récapitulatif des noms qui ont été proposés par Camille, Victor, et Quentin :

Le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri, Hugues Aufray, Plastic Bertrand, Frédéric Diefenthal, Jean-Pierre Pernaut, Carla, Harrison Ford, Tim Burton, Caroline de Monaco, Stéphanie de Monaco, Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Patrice Laffont, Britney Spears, Brooklyn Beckham, Roselyne Bachelot, Colin Farell, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, Donald Trump, Pink, Ryan Gosling, Cindy Crawfort, Jack Lang, Charlie Chaplin, Frédéric Mitterrand, Roberto Benigni, Omar Sy, Claudia Cardinale, Monica Belluci, Carla Bruni, Coluche, Ennio Morricone, Bouglione, Myley Cyrus, Enrico Macias, Nikos Aliagas, Lambert Wilson, Sophia Loren, Chiara Mastroianni, Georges Clooney, Matthew McConaughey, Plastic Bertrand.

Quentin nouveau maître de midi

Après l’élimination de Camille, c’est Victor qui a cédé sa place. Aujourd’hui le maître de midi s’appelle Quentin. A son actif 4 participations, 3 victoires mais seulement 3.050 euros de gains.

Vidéo replay

L’émotion de Jean-Luc Reichmann à l’évocation de son grand-père par l’un des candidats du jour.

Alors l’étoile mystérieuse sera t-elle trouvée aujourd’hui ? Si oui est-ce Quentin qui la décrochera ? Pour le savoir rendez-vous tout à l’heure avec « Les 12 coups de midi. C’est à partir de 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

