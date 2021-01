Audiences TV prime 12 janvier 2021 : « S.W.A.T. » leader sur TF1, « Lego Masters » en hausse, carton pour Arte avec « Les coulisses de l’histoire »

4.6 ( 9 )



Audiences TV prime 12 janvier 2021. Hier soir ce sont les équipes du « S.W.A.T. » qui se sont imposées en tête des audiences de la première partie de soirée. La suite de la saison 3 inédite a réuni jusqu’à 4.32 millions de fans (1er épisode, ndrl).



En moyenne les deux épisodes inédits ont pu compter sur 4.1 millions de téléspectateurs et 18% de part d’audience.

Audiences TV prime 12 janvier 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et son téléfilm en rediffusion « Quelque chose a changé » avec Pierre Arditi et Evelyne Bouix. Il a été vu ou revu par 3.74 millions de Français soit 16.1% des téléspectateurs.



Sur M6 c’était déjà l’heure de la finale de « Lego Masters » avec Éric Antoine et ses candidats. 2.73 millions de passionnés de briquettes pour 12.7% de part d’audience moyenne. C’est loin des scores de la première émission mais c’est en hausse sur une semaine. On retiendra également une place de leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec 25.5% de pda. Quant au bilan de cette saison 1, il est plus que positif.

SUCCÈS pour la saison 1 de #LegoMasters qui a créé l’événement 🎉 Bilan 🏆:@M6 leader FRDA<50, <50 et auprès des 4-14ans sur l’ensemble de la saison 🚨15% 4+

🚨29% FRDA<50

🚨32% <50

🚨50% 4-14 ans

🚨3.6 M de tlps en moy

(conso hors les 2 dernières dates) Bravo @eric_antoine🎉 pic.twitter.com/Xx4Cgv1CjV — M6Pro (@M6pro) January 13, 2021

France 2 suit avec son magazine « Prenez soin de vous ». Présenté par Michel Cymes il n’a convaincu que 1.73 million de personnes soit 7.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de mardi devant leur petit écran.

Carton pour Arte avec sa série documentaire « Les Coulisses de l’Histoire ». 1.12 million de passionnés ont répondu à l’appel pour 4.7% de part de marché.

