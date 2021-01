4.9 ( 10 )



« Les 12 coups de midi » : nouveau maître de midi, une étoile mystérieuse avare en indices. Depuis l’élimination de Camille c’est un peu le calme plat dans « Les Douze coups de midi » de TF1. Faisons tout de même un petit point avant l’émission d’aujourd’hui, dimanche 3 janvier 2021.



Que vous dire ? Et bien que le nouveau maître de midi fait beaucoup parler. Il s’appelle Victor, il est un personnage haut en couleurs, et amuse beaucoup la galerie. Son côté déjanté et son look détonnant ont tellement surpris que certains se sont imaginés qu’il n’était pas un vrai candidat mais un comédien grimé venu divertir les fidèles du jeu de Jean-Luc Reichmann pour le jour de l’an.

Sauf que Victor, rappeur répondant au nom de Jaasper, est toujours là. Il a déjà remporté deux victoires et affiche 1.550 euros de gains. Hier midi, et après une première victoire d’à peine 100 euros à partager vendredi, il est passé à la vitesse supérieure en faisant tomber 1.500 euros de plus dans sa cagnotte.

Un nouveau maître de midi atypique et qui semble avoir le don d’agacer les fidèles du jeu si l’on se réfère aux différents messages laissés par les tweetos.



« Les 12 coups de midi » : quelle personnalité se cache derrière l’étoile de midi ?

Quant à l’étoile, elle est plus mystérieuse que jamais. Après la désillusion des rumeurs – celle qui affirmait qu’il s’agissait d’une actrice italienne est tombée à l’eau – cette dernière se montre particulièrement avare en indices. Rien de nouveau si ce n’est ceux déjà évoqués et dont nous vous (re)proposons la liste :

– une bibliothèque, enfin des livres en tout cas;

– un tabouret et/ou podium de cirque,

– un appareil photo;

– un projecteur;

– une glace italienne.

Récapitulatif des noms qui ont été proposés par Camille et désormais Victor :

Le Pape François, Céline Dion, Karine Ferri, Hugues Aufray, Plastic Bertrand, Frédéric Diefenthal, Jean-Pierre Pernaut, Carla, Harrison Ford, Tim Burton, Caroline de Monaco, Stéphanie de Monaco, Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Patrice Laffont, Britney Spears, Brooklyn Beckham, Roselyne Bachelot, Colin Farell, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, Donald Trump, Pink, Ryan Gosling, Cindy Crawfort, Jack Lang, Charlie Chaplin, Frédéric Mitterrand, Roberto Benigni, Omar Sy, Claudia Cardinale, Monica Belluci, Carla Bruni, Coluche, Ennio Morricone.

Avec tout ça, avez-vous une idée de qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Une idée à vous, pas une idée que vous êtes allés chercher sur les réseaux sociaux n’est-ce pas ?

Retrouvez « Les 12 coups de midi aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1 durant 7 jours.

