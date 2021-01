Le « Robin des Bois » d’Otto Bathurst, ce soir sur France 2 (inédit)

4.7 ( 11 )

Le « Robin des Bois » d'Otto Bathurst est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de France.TV



Au casting Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan ou bien encore Eve Hewson.

« Robin des Bois » d’Otto Bathurs : résumé, histoire

Robin de Loxley (Taron Egerton), combattant aguerri revenu des croisades, et un chef maure (Jamie Foxx) prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions dans un film d’action et d’aventure filmé par Otto Bathurst (« Peaky Blinders ») et produit par Leonardo DiCaprio.

Le saviez-vous ?

Fraîchement accueilli par la critique, le film n’a pas rencontré un gros succès en salles avec à peine 86 millions de dollars de recettes à travers le monde.



Pire encore, et selon le site Deadline.com, ce film a carrément été une très mauvaise affaire pour Lionsgate qui aurait perdu la bagatelle de 83.7 millions de dollars une fois toutes les dépenses prises en compte.

« Robin des Bois » d’Otto Bathurst : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film…

