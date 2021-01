Les vacances des Anges : tournage annulé, 2 candidats violents exclus !

5 ( 1 )



Le tournage de la télé-réalité d’NRJ 12 « Les vacances des Anges » vient d’être annulé par la production suite à une violente altercation. En effet, alors que les candidats étaient arrivés sur l’île de la Réunion pour un début de tournage imminent, une dispute a éclaté et dégénéré dans un hôtel à Saint-André.



Et alors que des candidats ont été violents et que même le maire de la ville affirme avoir reçu des coups, la Grosse Equipe a exclu immédiatement deux candidats avant de finalement annoncer l’annulation du tournage.



« Une femme hystérique est venue à notre table et a dit à ma femme : ‘Vous avez pris des photos ce n’est pas normal’. Je pensais qu’elle plaisantait, pas du tout », a expliqué le maire de Saint-André, Joé Bédier, à l’AFP.

« Ma femme a fini au sol avec des bonhommes baraqués sur elle. Moi j’ai pris des coups, je pensais que je n’allais pas m’en sortir » a-t-il poursuivi alors qu’une enquête de police est en cours.



La Grosse Equipe, société productrice des Anges, a d’abord annoncé exclure les candidats qui ont été violents : « La Grosse Equipe condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence. Parce qu’elle ne transige pas avec la violence que rien ne saurait justifier, la production annonce avoir pris la décision radicale de faire revenir, dés que la Justice le permettra, les candidats concernés en France métropolitaine. »

Mais lundi soir dans un communiqué, la production des « Vacances des Anges » a finalement annoncé l’annulation du tournage à la Réunion.

« La santé et la sécurité de l’équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. À la suite du récent incident, extérieur au tournage de l’émission Les Vacances des Anges, La Grosse Equipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l’émission sur l’île de la Réunion » a annoncé la Grosse Equipe.

Une annulation qui devrait coûter cher à la production alors qu’il va maintenant lui falloir trouver un nouveau lieu de tournage.

