« S.W.A.T. » du 12 janvier 2021 : ce soir sur TF1, 2 épisodes inédits de la saison 3 (vidéo)

« S.W.A.T. » du 12 janvier 2021, vos épisodes de ce soir – Alors que la diffusion de la saison 3 inédite de la série « S.W.A.T. » a repris la semaine dernière après plus d’un an d’interruption, TF1 vous propose deux nouveaux épisodes inédits ce soir. Au programme, les épisodes 8 et 10 de la saison 3, la chaîne ayant choisi de ne pas les diffuser dans l’ordre !



A découvrir également en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« S.W.A.T. » du 12 janvier 2021 : vos épisodes de ce soir

Episode 8 – Dans la gueule du loup : Alors qu’ils se rendent chez les Fuentes avec un avis d’expulsion, les officiers Raleigh et Dixon, adjoints du shérif de Los Angeles sont accueillis par des tirs. Raleigh, indemne, parvient à avertir son supérieur, mais son collègue est blessé et pris en otage par la famille Fuentes. Appelé pour gérer la situation, le S.W.A.T. entame les négociations. Afin de sauver Dixon en grand besoin d’assistance médicale, Hicks propose de prendre sa place. Une fois l’échange d’otages effectué, le commandant tente d’amadouer Pablo Fuentes, le patriarche de la famille, plus ouvert à la discussion que son fils, Ricardo, déterminé à aller jusqu’au bout pour dénoncer les expropriations auxquelles procède la ville afin de faire main basse sur les terrains.

Episode 10 – Le découpeur : L’équipe d’Hondo a arrêté Aden Syed, un ancien criminel de guerre ayant sévi pendant le conflit somalien. Mais lors de son transfert vers La Haye, le célèbre « découpeur » est pris pour cible par un groupe armé. L’homme est donc placé en lieu sûr sous la protection de Tan et Hondo, qui lutte contre son aversion profonde contre le personnage. Pendant ce temps, les hommes armés enlèvent la femme et le fils de Syed et exigent de lui qu’il confesse ses crimes publiquement, sans quoi ils tueront sa famille. Mais Syed ne se montre pas très coopératif…



Notez que ces deux épisodes seront suivis dès 22h45 des épisodes 6 et 7 de la saison 2 en rediffusions.

Vidéo

Comme toujours on termine avec quelques images. Découvrez maintenant les premières minutes de votre soirée du mardi 12 janvier 2021.

La suite c’est comme toujours sur TF1 dès 21h05 !

