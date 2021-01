Audiences TV prime 11 janvier 2021 :« Sam » leader en hausse, déception pour « Opération renaissance », succès pour « Deadpool »

4.9 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime 11 janvier 2021. Hier soir M6 lançait sa nouvelle émission inédite « Opération renaissance » avec Karine Le Marchand. En face la suite de la saison 5 de « Sam » sur TF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et bien c’est « Sam » qui s’est de nouveau imposée. La prof de Français la plus déjantée du PAF a pu compter sur 4.47 millions de fidèles pour 20.2% de part de marché.C’est le premier épisode qui a été le plus suivi avec 4.73 millions de téléspectateurs.

Audiences TV prime 11 janvier 2021 : autres chaînes

Sur France 2 la suite de la nouvelle saison inédite de « The Bay » n’a une nouvelle fois pas affolé les compteurs. Les deux premiers épisodes se sont en effet contentés de 2.39 millions de téléspectateurs pour 10.3% de part d’audience moyenne.

Pour sa part le magazine de France 3 « Secrets d’histoire » s’intéressait au destin d’Elisabeth, la drôle de reine de Belgique. Un sujet qui n’a convaincu que 2.13 millions de personnes soit 9.3 % du public présent devant son poste de télévision.



Annonces





En top tweet toute la soirée (n°1 des tendances France sur Twitter, ndrl), l’émission de M6 « Opération renaissance » est faible. 1.82 million de téléspectateurs et 7.5% de part de marché pour la première partie. Curieusement la seconde a fait un peu mieux avec 1.90 million et 9.1% de pda.

Beau succès pour W9 avec la rediffusion du film « Deadpool » vu ou revu par 1.39 million d’amateurs du genre (6.2% de pda).

Arte complète le top 5 avec un film culte du cinéma « Mr Klein » avec Alain Delon et Jeanne Moreau. 1.09 million de nostalgiques ont répondu à l’appel (pda 4.7%).

C8 est également au dessus du million avec le film « Evasion 3 » porté par Sylvester Stallone. Verdict : 1.03 million d’inconditionnels et 4.8% de pda.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés