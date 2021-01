« Opération renaissance » du 25 janvier 2021 : ce soir Audrey et Sylvie sur M6 (dernier épisode)

4.8 ( 13 )



« Opération renaissance » du 25 janvier 2021. Troisième et dernier numéro de la nouvelle émission de M6 « Opération renaissance ». Elle nous est présentée par la superbe Karine Le Marchand.



« Opération renaissance » c’est quoi déjà ?

Pour la 1ère fois à la télévision 10 individus atteints d’obésité morbide, et ayant décidé de se faire opérer pour renaître dans un nouveau corps, ont été suivis durant 3 ans.

Pour les accompagner et augmenter leurs chances de réussite après leurs opérations, un protocole inédit de grands professionnels, 10 spécialistes du surpoids et de l’obésité, a été spécialement créé pour encadrer nos témoins aux étapes clés de leur transformation.

« Opération renaissance » du 25 janvier 2021 : ce soir Audrey et Sylvie

Dans cet épisode, nous allons suivre le parcours de deux femmes battantes : Audrey et Sylvie.



Âgée de 43 ans, le parcours de Sylvie est celui de beaucoup de femmes : à force de régimes restrictifs pour ne perdre au départ que quelques kilos superflus post-grossesse, Sylvie a accumulé 36 kilos en trop au cours de ces 18 dernières années. Cet effet yo-yo est une des causes majeures de l’obésité en France. Aujourd’hui, Sylvie, devenue renfermée et fragile, ne veut plus attendre avant d’agir. Sa santé physique autant que psychologique est en danger. À force de courage, parviendra-t-elle à son objectif de vivre enfin heureuse et en bonne santé ?

Audrey, jeune maman célibataire de 32 ans, pèse 130 kilos au début de l’aventure. En surpoids depuis son enfance, elle s’est forgée une véritable carapace pour survivre aux moments difficiles de sa vie. À chaque épreuve, elle s’est apaisée grâce à la nourriture. Aujourd’hui, la santé de cette jeune femme est en danger – elle vient de découvrir qu’elle était diabétique – et l’opération est son dernier recours. Mais Audrey va devoir affronter seule le combat qui l’attend, notamment contre ses démons intérieurs. Entre petites victoires et gros découragement, la renaissance d’Audrey ne va pas être simple et va lui demander beaucoup de courage.

Lundi à 21.05 dans #OpérationRenaissance, c'est l'histoire d'Audrey et Sylvie qui vont mener le combat de leur vie 🙏 pic.twitter.com/jWMfQCNHAF — M6 (@M6) January 23, 2021

Suite et fin de votre programme « Opération renaissance » ce soir sur M6 et 6PLAY pour voir ou revoir l’émission en replay.

