« Secrets d’histoire » du 25 janvier 2021 : ce soir « Agnès Sorel » sur France 3 (rediffusion)

4.5 ( 11 )



Annonces





« Secrets d’histoire » du 25 janvier 2021. Ce soir c’est un numéro en mode rediffusion de « Secrets d’histoire » que vous découvrirez sur France 3 dès 21h05. Grande dame lumineuse de la fin du Moyen-Âge, elle se distingue par sa jeunesse et sa beauté énigmatique… Mais qui était vraiment Agnès Sorel ?



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Secrets d’histoire » : présentation de l’émission de ce soir

Elle a été la première maîtresse officielle d’un roi de France, en 1444. Agnès Sorel a à peine 20 ans lorsqu’elle rencontre Charles VII. Elle se distingue alors par sa jeunesse et sa très grande beauté. Un charme que même ses ennemis les plus farouches, à l’instar du Pape Pie II, lui reconnaissent. Sa débauche de bijoux, ses tenues extravagantes et son goût des arts créent le scandale en même temps qu’ils font entrer la lumière dans les vieux palais du royaume. A la fois libre et pieuse, Agnès a transformé le roi Charles VII, son aîné de 18 ans, et a joué un rôle politique majeur à ses côtés, dans un royaume tourmenté par la guerre de Cent Ans.

📖 Grande dame lumineuse de la fin du Moyen-Âge, elle se distingue par sa jeunesse et sa beauté énigmatique… Qui est Agnès Sorel ? « Secrets d'Histoire : Les courtisanes : Agnès Sorel, première des favorites » avec @bernstephane demain à 21.05 ! pic.twitter.com/z4hhGyCPnf — France 3 (@France3tv) January 24, 2021



Annonces





« Secrets d’histoire » ce soir sur France 3 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés