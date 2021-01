« Sam » du 25 janvier 2021 : ce soir c’est l’heure du final de la saison 5

4.8 ( 10 )

« Sam » du 25 janvier 2021. Ce soir c’est déjà l’heure du final de la saison 5 de votre série « Sam », une saison de tous les succès. Les deux derniers épisodes vous seront proposés dès 21h05 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1 .



Annonces



Annonces



Annonces





« Sam » du 25 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode « Fernand » : Sam apprend de la bouche de Xavier qu’Antoine a décidé de repartir pour New York. En déprime totale, elle ne répond même plus aux appels de son frère, laissant toute sa famille dans l’attente angoissante de sa décision. Mais lorsqu’Olivier débarque chez elle et fait un malaise, tout s’accélère : il a besoin d’être greffé en urgence. Sur le brancard qui la conduit en salle d’opération, Sam tente un ultime appel désespéré à Antoine. Elle a besoin de lui…

Épisode « Paul et Matthieu » : Le retour d’Antoine est une surprise pour Sam. En pleine euphorie amoureuse, elle se laisse convaincre d’accepter sa demande en mariage. Mais avant cela, il faut régler son problème avec la justice. Le jour du procès approche et les ennuis s’accumulent… Son avocat vient de la lâcher. Aidée d’Antoine et Xavier, Sam prépare sa défense. Mais le jour du procès et à la surprise générale, Matthieu Calligari revient sur sa déposition…

Vers un nouveau succès d’audience ?

Le succès de cette saison 5 s’est confirmé au fil des épisodes. La semaine dernière vous étiez ainsi 4.5 millions de fidèles à regarder les deux épisodes inédits, soit 20.5% du public présent devant son poste de télévision. TF1 était largement en tête des audiences lundi dernier en première partie de soirée.



Annonces





#Audiences @TF1

La série #SAM Très Largement Leader avec

4.5 M de tvsp. & de très belles PdA sur les cibles jeunes et féminines (s/ les 2 Ep.):

30% s/ les FRDA-50 ans

38% s/ les 15-24 ans

30% s/ les 15-34 ans Rdv lundi prochain pour le final de la saison & en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/YjsnDOTJ50 — TF1 Pro (@TF1Pro) January 19, 2021

« Sam » tire sa révérence ce soir et ce n’est sûrement qu’un au revoir si l’on se réfère aux excellentes performances de la série cette saison. Alors soyez au rendez-vous dès 21H05 sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés