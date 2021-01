« Sam » du 4 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir (saison 5)

4.6 ( 16 )



« Sam » du 4 janvier 2021. Elle vous manquait ? Elle est de retour ce soir dès 21h05 sur TF1 puis en replay sur MYTF1. De qui parle t-on ? De Sam bien sûr, cette professeure de français totalement déjantée incarnée par Natacha Lindinger.



À ses côtés Fred Testot, Fanny Gilles, Charlotte Gaccio ou bien encore Issa Doumbia.

Et ce soir vous découvriez les deux premiers épisodes de la saison 5. Dans cette nouvelle salve d’épisodes, Sam va enfin goûter eà l’ivresse de la vie à deux avec Antoine, son grand amour. Mais le bonheur va être de courte durée avec l’arrivée soudaine de son père et quelques déboires avec la justice….

« Sam » du 4 janvier 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 1 « Matthieu » : Enfin libérée des contraintes familiales, Sam savoure son bonheur avec Antoine, fraîchement divorcé et définitivement de retour à Franconville. Mais le bonheur fragile qu’elle avait enfin réussi à atteindre est de courte durée. Alors que son fils Alex en pleine crise sentimentale débarque, le père de Sam décide, après 47 ans d’absence, de faire soudainement sa connaissance… Tandis qu’au collège un élève rebelle lui donne du fil à retordre. Mais cette fois Sam va avoir bien des difficultés à régler son cas.



📺 Lundi 4/01 à 21h05 sur @TF1 c'est le grand retour de #sam pour une 5ème saison !! en association avec #RFM, pic.twitter.com/zi2QF8JY9I — RFM France (@RFMFrance) January 2, 2021

Épisode 2 « Mathilde » : Sam doit faire face aux accusations de son élève Matthieu après qu’elle l’ait accidentellement renversé en voiture. Convoquée par la police, elle n’arrive pas à prendre au sérieux la gravité de sa situation. D’autant plus que son esprit reste préoccupé par le retour de son père. En colère, Sam fonce chez lui sans se douter un seul instant qu’elle va rencontrer pour la première fois son frère Olivier et sa sœur Sonia.

Quelle audience pour cette saison 5 ?

La saison 4 a rencontré un beau succès d’audience. En audience consolidée chaque épisode a réuni 4.3 millions de fidèles dont 600.000 vues supplémentaires en replay.

Du côté des parts de marché, c’est auprès du public jeune et féminin que la série a le plus cartonné avec 27% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 32% auprès des 15-24 ans

Qu’en sera t-il de cette 5ème saison ?

