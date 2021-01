« The Bay » du 4 janvier 2021 : les deux épisodes de ce soir (saison 2)

4.8 ( 12 )



« The Bay » du 4 janvier 2021. Si vous avez aimé la saison 1, vous aimerez la saison 2. Et ça débute ce soir dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV.



Au programme ce soir les deux premiers épisodes

« The Bay » saison 2 : présentation

L’enquête sur la disparition des jumeaux Meredith a laissé des traces dans la vie de Lisa Armstrong, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Les conséquences de ses erreurs se font encore sentir des mois plus tard, et elle se retrouve contrainte de faire un travail de police ingrat, alors même que son collègue Med a pris du galon. A la suite d’un meurtre brutal au sein d’une famille aimante Lisa revient sur le devant de la scène. Elle doit de nouveau entrer dans les coulisses d’une famille, découvrir ses secrets, et prouver sa propre valeur, aussi bien auprès de ses collègues que de sa famille…



Casting

Morven Christie (Capitaine Lisa Armstrong), Taheen Modak (Capitaine Med Kharim), Daniel Ryan (Commandant Tony Manning), Lyndsey Coulson (Penny Armstrong), Imogen King (Abbie Armstrong), Art Parkinson (Rob Armstrong), Sharon Small (Rose Marshbrook), James Cosmo (Bill Bradwell), Steven Robertson (Mark Bradwell), Joe Absolom (Andy Warren).

« The Bay » du 4 janvier 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 1 :

Lors du barbecue organisé pour le départ en retraite de l’avocat Bill Bradwell, son beau-fils et associé Stephen Marshbrook est sauvagement assassiné chez lui. La police de Morecambe mène l’enquête au sein du cercle familial…

Episode 2 :

Tandis que les caméras de surveillance permettent d’identifier un nouveau suspect, Andy tente de renouer avec Lisa et ses enfants…

« The Bay » revient ce soir pour une nouvelle saison inédite sur France 2.

