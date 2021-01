« Section de recherches » du 28 janvier 2021 : Fabienne Carat débarque !

4.5 ( 11 )



« Section de recherches » du 28 janvier 2021. Bonne nouvelle Fabienne Carat débarque ce soir dans « Section de recherches ». Mais attention un seul épisode inédit sera proposé et non deux comme initialement annoncé.



Cette 14ème saison de « Section de recherches » (8×52′) va s’ouvrir avec l’arrivée de la commandante Jeanne Lorieux (Fabienne Carat, ndrl) un personnage mystérieux, habitué à faire cavalier seul, dont les méthodes et le style sont loin de faire l’unanimité au sein de l’équipe. Malgré la bienveillance de Bernier, avec lequel elle prend la tête du groupe, sa présence ne va pas tarder à créer des tensions…

« Section de recherches » du 28 janvier 2021 : votre épisode inédit de ce soir

Le titre de cet épisode « MÉMOIRE TROUBLE ».

Alors que la Section de recherches enquête sur la disparition inquiétante du petit Rodolphe, une nouvelle recrue, le commandant Jeanne Lorieux, prend la tête du groupe avec Bernier. Mystérieuse et habituée à faire cavalier seul, sa présence crée des tensions dans l’équipe.



Fabienne Carat nous décrit son personnage

Interrogée par TF1, Fabienne Carat nous parle de son personnage, le commandant Jeanne Lorieux.

« Jeanne Lorieux arrive au sein de la Section de recherches visiblement traumatisée par un événement personnel. De prime abord, elle paraît assez réservée, fermée, presque froide. Dès le départ, elle n’est pas du tout dans un rapport de séduction. Ses débuts sont difficiles avec ses coéquipiers, mais cela ne la touche pas car elle ne cherche pas à être appréciée. Elle cache en fait un lourd secret… Elle use de toute son énergie pour rester concentrée sur son métier, d’autant que l’équipe enquête sur la disparition inquiétante d’un petit garçon et de son père. Son cruel manque d’expérience va très vite lui faire défaut. Elle n’est pas aguerrie au terrain comme devrait l’être un gendarme et Bernier s’en rend vite compte. Bien qu’il soit accueillant et protecteur à son égard, il se pose beaucoup de questions et va même mener sa propre enquête sur elle… » (source TF1 PRO)

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images…

« Section de recherches » revient ce soir pour une nouvelle saison inédite. Nouveau succès d’audience en perspective ? En attendant de le savoir rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

