« Envoyé Spécial » du 28 janvier 2021. Ce soir à la télé, retrouvez un nouveau numéro inédit de votre magazine « Envoyé Spécial », présenté par Elise Lucet.



A suivre sur France 2 à partir de 21h10 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 28 janvier 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Entrepôts, un univers impitoyable



Les entrepôts géants sont au cœur du système d’approvisionnement de nos marchandises. Ces immenses bâtiments, construits parfois en plein champ, sont les royaumes de la logistique, plateformes indispensables à l’économie, et souvent employeurs importants dans des régions en crise. Depuis 2015, la France a l’ambition de devenir le centre logistique de l’Europe.

Mais que se passe-t-il à l’intérieur, pour ceux qui y travaillent ? Certains salariés dénoncent le poids des charges à transporter, la pression du résultat, les cadences, des blessures et des accidents. Beaucoup craquent au bout de quelques semaines. Notre journaliste s’est donc fait embaucher par l’un des géants du secteur. Sa plongée dans cet univers dévoile la face sombre d’un des rouages de notre économie.

Un reportage de Wandrille Lanos, Pierre Gault, Jacques-Olivier Bénesse et Vincent Gobert/Capa Presse.

✔️ Parler pour ne plus frapper

« Je n’avais pas les mots », « pour la justice, ce sont toujours les hommes les coupables », « je ne savais pas que même une gifle, c’est interdit »… Parfois pour la première fois, ces auteurs de violences conjugales mettent des mots sur leurs actes. Ils ont tous été condamnés à suivre un stage de responsabilisation pénale de deux jours, par le parquet de Vesoul.

Des éducateurs, des psychologues vont tenter de les confronter aux conséquences de leurs gestes, sur leur famille, sur eux-mêmes. Deux jours pour essayer de faire vaciller la mécanique de la violence.

Un reportage de Perrine Bonnet, Claire-Marie Denis et Mikael Bozo.

✔️ Les bruits de la discorde

Des canards qui caquettent dans une basse-cour, le chant du coq au petit matin, les cloches du village qui sonnent… Autant de bruits qu’on retrouve à la campagne et qui irritent certains citadins venus s’y installer. Sur l’île d’Oléron, le coq Maurice indisposait tellement ses voisins qu’ils ont porté plainte pour tenter de lui clouer le bec. Une affaire qui a semé la zizanie sur l’île.

Dans les Landes, c’est le caquètement d’une centaine de canards qui a semé la discorde. Les voisins de la fermière ont demandé l’érection d’un mur anti-bruit et porté l’affaire devant le tribunal. Dans les Cévennes, une vacancière de la région parisienne s’est plainte au maire du village des cloches qui tintaient à 7 heures du matin… Afin de favoriser le vivre ensemble dans les territoires ruraux et mettre un terme à ces querelles de voisinage, le Sénat a définitivement adopté, le 21 janvier 2021, une loi destinée à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises.

Une enquête de Kristian Autain, Benjamin Poulain et Raynald Lellouche / rediffusion.

✔️ Ma vie de navigateur

Le Vendée Globe a fait rêver des millions de Français pendant la crise sanitaire. L’air du large, les embruns, le goût de l’aventure… C’est LA course que tous les skippers rêvent de gagner, la plus exigeante aussi. Un tour du monde en solitaire et sans escale qui s’achève après 80 jours de mer.

Parmi eux, Jean Le Cam, 61 ans : une gouaille, un humour et un courage hors du commun. A bord de son bateau, il nous a raconté son épopée.

Un reportage de Pierre Monégier, Matthieu Régnier et Harold Horoks

