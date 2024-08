« Section de recherches » : vos épisodes ce soir sur TF1 (10 août 2024)

Publicité





« Section de recherches » au programme TV du samedi 10 août 2024. Face aux Jeux Olympiques, ce samedi soir TF1 rediffuse des épisodes de la série policière « Section de recherches ». Au programme, pas moins de 6 épisodes à la suite !











« Section de recherches » : vos épisodes ce 10 août

Saison 14 – Par amour (partie 1 et partie 2) : La Section de recherches fait à nouveau équipe avec la procureure Alice Nevers et le commandant Marquand pour enquêter sur une série de meurtres sanglants entre Nice et Paris. Entre les deux groupes, la situation se complique quand le commandant Jeanne Lorieux se trouve mêlée à l’affaire…

Saison 13 – Mort sur mesure : Une fête fastueuse sur une des plus belles plages de Cannes. Sophie Delcroix, jeune prodige de la mode, vient d’être consacrée meilleur espoir quand elle se fait immoler, juste après la remise de son prix. Jalousie ? Vengeance ? La Section de Recherches découvre l’envers du décor d’un monde sans pitié…

Saison 13 – Miraculée : Marianne, 40 ans et mère de deux enfants, est retrouvée empoisonnée alors qu’elle souffrait d’un cancer en phase terminale. L’équipe découvre que Marianne était une star d’internet grâce à son blog sur lequel elle racontait sa maladie au jour le jour, collectant des milliers de vues et des dons pour subvenir aux besoins de ses enfants après sa mort annoncée… Qui a pu assassiner cette mère de famille condamnée par la maladie ?



Saison 14 – Comportement à risque : Le corps sans vie d’une étudiante est retrouvé en sous-vêtements sur une plage de la Côte d’Azur. En enquêtant sur le campus huppé qu’elle fréquentait, la Section de recherches découvre que cette jeune boursière apparemment sans histoires menait une vie secrète…

Saison 14 – Réalités virtuelles : La Section de recherches enquête sur le meurtre de Thomas Lemoine, devenu célèbre après avoir sauvé une jeune femme d’un incendie meurtrier. Quand Bernier et son équipe découvrent qu’il allait l’épouser, les gendarmes ont du mal à croire au conte de fées…