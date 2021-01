4.8 ( 6 )



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 3 janvier 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d'information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de cette semaine.



Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 3 janvier 2021

Dans « 7 à 8 Life », quand les kilos font du quotidien un calvaire. La décision radicale d’hommes et de femmes souffrant d’obésité morbide dans l’espoir d’une vie nouvelle.

Et dans « 7 à 8 », un meurtre troublant. Un adolescent aurait tué sa mère puis caché le corps dans la maison familiale pendant une semaine.

Egalement au sommaire la vie en pension d’enfants dès l’âge de 5 ans…



Quant au portrait d’Audrey Crespo-Mara il sera consacré cette semaine à Francis Cabrel, un troubadour des temps modernes qui chante encore et toujours l’amour…

« Je suis vraiment sûr de moi, c’était mieux avant ! » En troubadour des temps modernes, il chante l’amour qu’il érige en absolu et l’époque qu’il trouve crue et violente, #FrancisCabrel est le « Portrait de la Semaine » d'@audrey_crespo.

📺 Ce dimanche, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/1lt7XzRR4w — Sept à Huit (@7a8) January 3, 2021

D’autres reportages seront au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 3 janvier 2021. Pour les découvrir rendez-vous dès 17h15 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay.

Vers un nouveau succès d’audience ?

Gros succès d’audience durant toute l’année dernière, le dernier numéro de 2020 a réalisé un vrai carton en réunissant en moyenne 4.75 millions de téléspectateurs pour 25% de part de marché.

C’est le portrait d’Audrey Crespo-Mara qui s’est particulièrement distingué. Consacré à Bernard Tapie il a réuni 5.5 millions de personnes et jusqu’à 5.8 millions avec une part d’audience de 25.8%, soit la meilleure performance du programme depuis octobre 2018.

#Audiences @TF1 Très Large #leadership pour @7a8 présenté par @harryroselmack 📌 4,8M Tvsp

✅ 25% PdA 4+ soit sa 2ème meilleure PdA saison Le portrait de #BernardTapie par @audrey_crespo :

📌 5,5M Tvsp

✅ 25.8% PdA 4+ : sa meilleure PdA depuis oct 2018 👍 Pic à 5,8M tvsp pic.twitter.com/YOjR1SKRPj — TF1 Pro (@TF1Pro) December 28, 2020

Qu’en sera t-il ce soir avec le premier numéro de 2021 ?

