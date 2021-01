« Stumptown » : ce soir, M6 lance sa nouvelle série

4.6 ( 13 )



« Stumptown » au programme télé de ce samedi 9 janvier 2021. C’est ce soir que M6 lance sa nouvelle série évènement « Stumptown » ou l’histoire de Dex Parios, une ex-militaire traumatisée reconvertie en détective privée, alcoolique, à la sexualité libérée, accro aux jeux d’argent et sans filtre.



Mais ne vous fiez pas qu’à cette description qui paraît quelque peu austère. Dex Parios c’est aussi et surtout un personnage atypique et attachant incarné par Cobie Smulders (franchise « Avengers », « How I met your mother »)

« Stumptown » : synopsis

Dex Parios est une ancienne de l’armée américaine avec un caractère affirmé, un esprit vif mais aussi une vie amoureuse compliquée et une dette de jeu conséquente. Elle se reconvertit comme détective privée dans sa ville natale de Portland où elle veille sur son jeune frère Ansel et ne se ménage pas pour aider les autres, souvent à son détriment et rarement en accord avec la police.



Les 3 épisodes du samedi 9 janvier 2021

La diffusion semble vouloir être assez expéditive puisque 3 épisodes sont au programme de cette première soirée.

Saison 1 – épisode 1 : Une enquête tres privée

Saison 1 – épisode 2 : L’arnaqueuse

Dex est embauchée par un homme fortuné pour retrouver une femme qu’il a rencontrée récemment. Mais l’affaire n’est pas si simple que cela… Pendant ce temps, la relation entre Dex et Grey se développe.

Saison 1 – épisode 3 : Mission piégée

Dex cherche à obtenir l’agrément pour sa licence de détective privée. Pour ce faire, elle a besoin de la recommandation d’un professionnel et se tourne vers l’ancien enquêteur reconverti dans le privé, Artie Banks. De son côté, Hoffman soupçonne McConnell d’être trop impliqué dans une enquête : il aurait des liens avec une victime…

🚓 La loi a des limites. Elle, elle n’en a pas.

🕵️‍♀️ @CobieSmulders est Dex Parios dans #Stumptown

📺 Votre nouvelle série, samedi à 21.05 pic.twitter.com/zn4PqUHot7 — M6 (@M6) January 7, 2021

Ce soir sur M6 faites la connaissance de Dex Parios : vétérane de l’armée américaine au caractère bien trempé et à la vie amoureuse très agitée !

