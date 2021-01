Audiences TV prime 8 janvier 2021 : carton pour « Le crime lui va si bien », léger mieux pour « District Z »

4.6 ( 10 )



Annonces





Audiences TV prime 8 janvier 2021. Hier soir nouvelle victoire de Claudia Tagbo dans la série de France 2 « Le crime lui va si bien ». Hier soir un épisode inédit baptisé « Un caveau pour deux ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et c’est un vrai carton avec 6.08 millions de téléspectateurs en moyenne et 25.5% de part de marché sur l’ensemble du public. Nouvel épisode inédit et donc nouveau carton d’audience en perpective la semaine prochaine.

#Audiences @France2tv de nouveau large #LEADER 🌟

« Le crime lui va si bien » #Fiction inédite

Avec @ClaudiaTagbo ✴️ + de 6 M de Tvsp

✴️ 25,5% Pda Une #Création @Francetele ▶️ A revoir sur France•tv 🔶 RDV vendredi 15/01 à 21h05 avec un nouvel épisode inédit pic.twitter.com/58jzhS1sgv — France2ServicePresse (@France2_Presse) January 9, 2021



Annonces





Audiences TV prime 8 janvier 2021 : le reste du top 5

On retrouve ensuite TF1 et le dernier numéro de « District Z ». Emmené par la bande à Fifi, ce dernier affiche 2.85 millions de téléspectateurs pour 12.2% de part de marché sur l’ensemble du public. C’est un léger mieux par rapport à vendredi dernier.

Les inconditionnels de Gibbs ont répondu à l’appel de « NCIS » sur M6. Le premier épisode de la soirée « La règle n°9 » – seul inédit de la soirée – a convaincu 2.86 millions de personnes soit 11.5% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de vendredi devant leur petit écran. En moyenne les deux premiers épisodes tombent toutefois à 2.47 millions.

Beau succès pour France 3 avec son divertissement « 300 Choeurs ». Hier soir une spéciale duos suivie par 2.46 millions de mélomanes soit 11.7% des téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec son téléfilm « L’empreinte des tueurs » vu ou revu par 1.16 million de personnes (4.8% de pda).

À retenir également le beau score de France 4 avec la rediffusion du film « L’Ascension ». Porté par Ahmed Sylla. il a de nouveau réuni 740.000 personnes pour 3.1% de pda.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note

Liens sponsorisés