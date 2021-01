« Stumptown » du 16 janvier 2021 : vos 3 épisodes de ce soir sur M6

5 ( 5 )



« Stumptown » du 16 janvier 2021. Malgré des débuts bien peu encourageants, Stumptown » est de retour ce soir sur M6 pour 3 épisodes inédits. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 puis en replay sur 6PLAY.



« Stumptown » du 16 janvier 2021 : vos 3 épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 4 : Une affaire de famille

Dex se confronte à Artie Banks pour faire tomber Randall Tapper, un magnat de l’immobilier, tandis que la Capitaine Cosgrove se lance sur les traces de Wallace Kane, un prisonnier en cavale…

"Je suis ton pire cauchemar"

Saison 1 – épisode 5 : Le mauvais alibi

La Capitaine Cosgrove ordonne à Hoffman de prendre quelques jours de repos et lui retire une enquête ; ce dernier fait alors appel à Dex pour la reprendre. Pendant ce temps, les compétences culinaires de Tookie sauvent le Bad Alibi tandis que Dex stresse à l’approche de l’entretien pour être certifiée détective privée.

Saison 1 – épisode 6 : Dex et rock & roll

Fiona, musicienne renommée et ex petite amie de Dex, arrive en ville pour donner un concert. Mais elle est victime d’un harceleur et Dex fait son possible pour la protéger. Grey subit toujours l’attitude froide de Dex tandis qu’une nouvelle amitié nait entre Tookie et la Capitaine Cosgrove…

Audience décevante pour son lancement

La semaine dernière le lancement de la série sur M6 n’a pas affolé les compteurs. Si le premier épisode a suscité la curiosité de 2.10 millions de personnes (pda 8.5%), les deux suivants n’ont plus réuni que 1.85 puis 1.66 million de téléspectateurs.

Les téléspectateurs laisseront t-ils un deuxième chance à Dex Parios ce soir ? Vont-ils enfin tomber sous le charme de cette vétérane de l’armée américaine au caractère bien trempé et à la vie amoureuse très agitée ?

