« Stumptown » du 6 février 2021 : vos 3 épisodes de ce soir sur M6

« Stumptown » du 6 février 2021. Même si les audience ne sont pas au rendez-vous, et c’est assez regrettable d’ailleurs, Stumptown » est de retour ce soir sur M6 pour 3 épisodes inédits. Rendez-vous sur M6 dès 21h05 puis en replay sur 6PLAY.



« Stumptown » du 6 février 2021 : vos 3 épisodes de ce soir

Saison 1 – épisode 13 : Pour quelques dollars de plus

Dex se fait passer pour une acheteuse potentielle afin d’aider Hoffman et Grey dans leur affaire de drogue liée au trafic de voitures. Entre-temps, Dex se rapproche d’un groupe de soutien aux anciens combattants et découvre que leurs membres ont plus en commun qu’ils ne le pensaient…

"Ça va, je suis capable de me défendre"

Dex se fait passer pour une acheteuse potentielle afin d'aider Hoffman dans une affaire de drogue.

🕵️‍♀️ #Stumptown ce soir à 21.05



Saison 1 – épisode 14 : Jusqu’à ce que Dex nous sépare

Dex enquête sur un jeune marié car des soupçons pèsent sur les motivations des noces qui ont été précipitées. Dex demande l’aide d’Hoffman et découvre qu’il a des liens avec ce couple. Pendant ce temps, Hoffman se retrouve face à son père lorsque celui-ci défend un suspect dans une nouvelle affaire. De retour au Bad Alibi, Tookie et Ansel font une proposition à Grey…

Saison 1 – épisode 15 : Star system

Dex et Grey s’aventurent à Los Angeles pour aider une cliente qui croit que son scénario hollywoodien a été plagié par une ancienne camarade de classe. À contrecœur, Grey laisse Ansel et Tookie en charge du Bad Alibi et, contre son gré, Tookie organise une fête d’anniversaire au bar. La panique s’installe quand ils découvrent qu’il manque un objet de valeur…

L’excellente série « Stumptown » est de retour ce soir sur M6.

