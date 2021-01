4.3 ( 6 )



« Top Chef » saison 12 : dès le 10 février 2021 sur M6 et 6Play. Bonne nouvelle tous les amateurs d’émissions culinaires. « Top Chef » revient pour une 12ème saison inédite dès le 10 février 2021.



Pour cette nouvelle saison, les cuisines du concours vont être le théâtre d’épreuves nouvelles et de challenges inédits.

Notre prestigieux jury composé d’Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran, a invité des chefs ultra créatifs à participer, parfois pour la première fois, à Top Chef.

Chaque semaine, ces chefs, viendront challenger les candidats sur le thème qui a fait leur renommée. Charge aux candidats de relever ces défis inédits grâce à leur imagination et leur capacité à inventer des plats toujours plus surprenants.



« Top Chef » saison 12 : les nouveautés

Chaque semaine, des chefs qui bouleversent le monde de la gastronomie viendront challenger les candidats sur le thème qui a fait leur renommée. Les candidats vont devoir faire preuve de beaucoup d’imagination et de créativité !

L’ÉPREUVE VERTE AVEC MAURO COLAGRECO, LE CHEF 3 ÉTOILES QUI S’ENGAGE POUR LA PLANÈTE

Une grande épreuve au sein du Ministère de la Transition écologique portée par le Chef Mauro Colagreco attend les candidats. Ce chef 3 étoiles va les défier sur un thème qu’il lui tient particulièrement à cœur : l’écologie. Il a d’ailleurs imaginé très récemment un plat pour dénoncer les désastres des marées noires. À leur tour, les candidats vont devoir réaliser une assiette pour faire passer un message écologique qui leur tient à cœur.

L’ÉPREUVE “FOOD PAIRING” AVEC LE CHEF 3 ÉTOILES HESTON BLUMENTHAL, LA STAR DES CHEFS OUTRE-MANCHE ET RÉFÉRENCE INCONTOURNABLE DE LA GASTRONOMIE MONDIALE

Le “Food pairing” est une méthode révolutionnaire d’association d’aliments qui a totalement bouleversé le monde de la gastronomie. Concept culinaire inventé par Heston Blumenthal, ce chef 3 étoiles a prouvé que, pour associer deux aliments à la perfection, une seule molécule d’arôme de base en commun à ses aliments suffisait. Parmi ses mariages improbables : l’huître et le kiwi, la fraise et l’olive noire, le chocolat blanc au caviar ! Les candidats devront associer deux produits qui semblent impossible à accorder, mais qui peuvent faire des assiettes légendaires !

L’ÉPREUVE DE LA GUERRE DES RESTAURANTS

Top Chef a adapté et fait évoluer cette épreuve mythique pour montrer la réalité des restaurateurs aujourd’hui. Pour survivre ils doivent adapter leur carte, se renouveler et faire appel à une nouvelle manière de consommer, le Click-and-Collect. Les candidats devront donc créer une version transportable de leur menu qui sera dégustée par des critiques, tranquillement installés chez eux sur leur canapé. Aujourd’hui, la vente à emporter est une réalité incontournable pour tous les restaurants de France, et même les restaurants étoilés s’y attèlent ! Charge aux candidats d’être créatifs et suffisamment malins pour surmonter toutes les contraintes de cette épreuve qui s’annonce épique.

L’ÉPREUVE “QUI PEUT BATTRE PHILIPPE ETCHEBEST… ET PAUL PAIRET ?”

La mythique épreuve de Philippe Etchebest revient, mais cette fois-ci, Paul Pairet sera de la partie ! Les deux chefs jurés devront cuisiner à 4 mains sur un thème imposé et seront jugés par Hélène Darroze et Michel Sarran qui ne savent pas que Philippe Etchebest et Paul Pairet se sont mis aux fourneaux ! Pour les candidats, le défi est simple : battre ces deux chefs étoilés, car à l’issue de l’épreuve, il y aura un classement, seuls ceux qui auront battus les deux chefs seront qualifiés.

L’ÉPREUVE “FAIRE DU GRAIN DE RIZ LA STAR DE L’ASSIETTE”

Le riz, cette céréale souvent prévue en accompagnement, sera la star de l’assiette dans cette épreuve : précision de la cuisson, choix des variétés et multiplication des textures. Les candidats devront être des plus créatifs pour impressionner Pascal Barbot, Chef 2 étoiles et son maitre d’hôtel Christophe Rohat.

La saison dernière de Top Chef, orchestrée par Stéphane Rotenberg, a été remportée par David Gallienne candidat de la brigade d’Hélène Darroze.

Mais Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran sont prêts à en découdre pour prendre leur revanche cette année ! Qui l’emportera cette année ? Pour le savoir rendez-vous dès le 10 février 2021 sur M6.

