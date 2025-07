Lego Masters du 14 juillet 2025 : de nouvelles épreuves ce soir sur M6 (épisode 2)

Publicité





Lego Masters du 14 juillet 2025 – La saison 5 de « Lego Masters » se poursuit ce soir sur M6. Eric Antoine vous donne rendez-vous pour suivre l’épisode 2 et ils ne sont plus que 6 binômes encore en course.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne







« Lego Masters » 14 juillet 2025, présentation de l’épisode 2

Ils ne sont plus que six binômes en lice… et le spectacle s’annonce aussi intense que spectaculaire !

Tout débute avec l’épreuve du « Brickage du Siècle ». Chaque équipe tire au sort une parcelle représentant un lieu emblématique à « cambrioler » : banque, bijouterie, casino… À eux de créer une scène digne d’un film, qui soit aussi compréhensible de l’intérieur comme de l’extérieur. Suspense, action et précision seront indispensables pour mêler créativité débridée et savoir-faire technique, et ainsi séduire les jurés. Un binôme obtiendra sa qualification directe pour le troisième épisode, tandis qu’un autre sera éliminé.

Ensuite, cap sur Le Bourget pour une épreuve vertigineuse intitulée « Vers la brique et au-delà ».

Les binômes disposent de deux heures pour construire la tour la plus haute possible en LEGO. Une épreuve spectaculaire, entièrement technique, où chaque brique a son importance et où la gravité pourrait bien se révéler être leur pire adversaire… Le binôme ayant la tour la plus basse sera directement éliminé.



Extrait vidéo

