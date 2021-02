« Alexandra Ehle » du 9 février 2021 : ce soir « L’hermaphrodite » (rediffusion)

4.4 ( 9 )



« Alexandra Ehle » du 9 février 2021. Après son nouveau succès d’audience de la semaine dernière, c’est en mode rediffusion que vous retrouverez ce soir Julie Depardieu, alias Alexandra Ehle. Dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV, (re)découvrez l’épisode « L’hermaphrodite ».



« Alexandra Ehle » du 9 février 2021 : rappel de l’histoire

Un corps très étrange est découvert au pied d’une falaise de calcaire dans les environs de Bordeaux. Il s’agit en fait de deux moitiés de corps assemblées : le buste d’une femme blanche cousu aux jambes d’un homme noir !

Pour Alex le défi est de taille !

Très rapidement, Antoine et Alex déterminent que rien ne liait ces deux personnes, ni professionnellement ni socialement. Ils n’étaient pas non plus amants. Tout porte à croire qu’ils ne se connaissaient même pas !



Pourtant, le tueur, par sa mise en scène, a voulu montrer un lien entre ces victimes, mais lequel ?

Alex constate alors que les corps portent les séquelles d’un périple qui a emmené cette femme et cet homme au bout de leurs forces. Mais où et quand cela s’est-il passé ?

La découverte d’un troisième morceau de cadavre confirme l’hypothèse d’Alex : ces trois-là sont unis par un drame dont il va lui falloir percer les secrets pour comprendre le mystère de l’hermaphrodite…

Casting

Julie Depardieu (Alexandra Ehle)

Bernard Yerlès (Antoine Doisneau)

Xavier Guelfi (Théo Durrel)

Sara Martins (Diane Dombres)

Sophie Le Tellier (Ludivine Moret)

Emilie Lehuraux (Iggy)

Quentin Baillot (Louis Pincé)

Andrea Ferreol (Laurette Doisneau)

Hubert Delattre (Pierre le taxidermiste)

Antoine Basler (Robinson)

Yann Sundberg (Velasquez)

Thomas VDB (Samuel)

🔍 La plus imprévisible des légistes va encore vous surprendre ! « Alexandra Ehle » avec Julie Depardieu, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/YE9b16JnLH — France 3 (@France3tv) February 8, 2021

Julie Depardieu, une légiste pas comme les autres, est de retour ce soir sur France 3 dans « Alexandra Ehle ».

