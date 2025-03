Alexandra Ehle du 25 mars 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





Alexandra Ehle du 25 mars 2025 – Ce mardi soir sur France 3, retrouvez votre série Alexandra Ehle. Au programme aujourd’hui, deux anciens épisodes.





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en replay, streaming vidéo et avant première sur France.TV.







Publicité





« Alexandra Ehle du 25 mars 2025, vos épisodes ce soir

Saison 4, Épisode 1 « Coeur de pierre » : Sur un chantier à l’abandon, une main féminine émerge d’une dalle de béton. Alertée, Alex se rend immédiatement sur les lieux et ordonne l’extraction d’un bloc contenant la macabre découverte, afin de l’analyser à l’IML. Avec l’aide de Théo et Diane, elle entreprend ensuite de dégager délicatement la victime : Isabella Florès, violoniste à l’Opéra de Bordeaux et fille d’Émilien Florès, son directeur autoritaire. L’affaire prend une tournure encore plus troublante lorsqu’un second corps apparaît, enlacé à Isabella dans le béton. Poussée par son instinct, la légiste devra faire preuve d’une ingéniosité sans faille pour comprendre comment, et surtout pourquoi, ces deux êtres que tout opposait se retrouvent ainsi unis à jamais.

Saison 3, Épisode 1 « Dans la peau » : Le corps d’un homme entièrement tatoué est découvert sans vie dans une barque, échouée sur les rives de la Garonne. Tandis qu’Antoine s’attarde sur les tensions familiales entourant la victime, Alexandra est convaincue que la clé du mystère réside dans ses tatouages. Ceux-ci vont peu à peu révéler les circonstances de la mort de cet enseignant en apparence sans histoire. Mais les apparences sont souvent trompeuses, et dans l’univers du tatouage, elles dissimulent parfois bien plus qu’un simple dessin…



Publicité





La plus imprévisible des légistes est de retour et elle va encore vous surprendre ! Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3.