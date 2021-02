Audiences prime 25 février 2021 : « Section de recherches » leader en hausse, flop pour

4.5 ( 8 )



Annonces





Audiences prime 25 février 2021. Hier belle soirée pour TF1 avec sa série « Section de recherches ». L’épisode inédit « Expérience interdite » a été regardé par 5.50 millions de fidèles soit 24% du public présent devant son poste de télévision. En moyenne les deux premiers épisodes de la soirée affichent 4.72 millions de téléspectateurs.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Audiences prime 25 février 2021 : les autres chaînes

Loin derrière on retrouve France 3 avec la première diffusion en clair du film de Blandine Lenoir « Aurore » porté par Agnès Jaoui et Thibault de Montalembert. Il a suscité la curiosité de 2.37 millions de personnes soit 10.8% des téléspectateurs.

C’est France 2 qui complète le podium mais sans vraiment briller avec un nouveau numéro de son magazine « Envoyé Spécial ». Les reportages proposés hier soir ont convaincu 1.90 million de Français soit 9.1% des téléspectateurs.



Annonces





Arte suit avec sa série « En Thérapie ». 1.19 million de fans et 5.6% de part de marché pour les 4 épisodes. de la soirée.

W9 n’était pas très loin avec la rediffusion du film « Rasta Rockett » vu u revu par 1.06 million de cinéphiles (pda 5%)

Enfin on retiendra surtout l’énorme flop pour M6 avec le lancement de la saison 4 de « This is Us ». À peine 1.05 million de téléspectateurs et 4.9% de part de marché pour les deux premiers épisodes de la soirée. Un vrai flop pour la chaîne mais qui ne fait que confirmer la tendance observée lors des précédentes saisons.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés