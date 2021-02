Ici tout commence du 26 février : Antoine va-t-il se remettre avec Valérie ? (résumé + vidéo épisode 85)

4.8 ( 13 )



Ici tout commence du 26 février, résumé et vidéo de l’épisode 85 – Antoine ne va pas bien ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Convaincu que Rose continue de voir Lisandro en cachette, Antoine se confie à Valérie… Elle en rajoute une couche mais quand elle veut l’embrasser, Antoine la repousse !



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 85

Venant de rompre avec Rose, Antoine est abattu. Quand Valérie essaie d’en profiter pour se rapprocher de lui, Antoine la rejette sèchement : il n’y a plus rien entre eux. A l’Institut, Rose confie à Lisandro ses soupçons envers Valérie.

Rose parvient à déjouer le complot monté à son encontre et met de côté les rancœurs passées. Esseulée, Noémie se sent de plus en plus persécutée et cherche un soutien auprès de Gaëtan. Hortense prend enfin une décision aux conséquences plus lourdes que prévu.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 85 du 26 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

