4.9 ( 8 )



Annonces





« Envoyé Spécial » du 25 février 2021. Ce soir à la télé, retrouvez un nouveau numéro inédit de votre magazine « Envoyé Spécial », présenté par Elise Lucet.



Annonces



Annonces

A suivre sur France 2 à partir de 21h10 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV



Annonces



Annonces



Annonces





Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 25 février 2021 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Isolation : des chantiers risqués ?



Annonces





Il y a un an, « Envoyé spécial » avait testé pour vous une offre alléchante, que vous aviez sans doute reçue dans votre boîte à lettres ou par démarchage téléphonique : l’isolation de votre maison pour 1 euro. Pour voir à quoi correspondait ce tarif imbattable, nous avions loué une maison et vu défiler des entreprises soi-disant spécialisées aux méthodes… pas très rassurantes.

Où en est-on aujourd’hui ? Pour protéger les consommateurs, la loi a changé : le démarchage téléphonique pour proposer des solutions d’isolation est désormais interdit. Suffisant pour dissuader les entreprises ? Pas sûr… L’isolation thermique reste plus que jamais une priorité du gouvernement, avec de nouvelles aides pour un public encore plus vaste. De quoi donner de nouvelles idées à certains artisans peu scrupuleux ou des sociétés mal intentionnées ?

Une enquête d’Elvire Berahya-Lazarus / Cat & Cie.

✔️ La nouvelle vie de Stella et Alex

Ce sont deux aventures bouleversantes qu' »Envoyé spécial » a suivi pendant plusieurs semaines : celles de Stella et Alex, deux enfants qui veulent changer de sexe. Stella est une petite fille de 8 ans qui, depuis toujours, dit vivre dans un corps de petit garçon. A force de courage et avec le soutien de toute sa famille, elle a réussi à faire comprendre son mal-être et convaincre qu’il n’existe qu’une solution pour se libérer : changer de sexe. Mais pourra-t-elle, si jeune, changer d’état civil ? Que vont dire ses camarades d’école ?

Alex, lui, est né dans le corps d’une petite fille. Et à l’adolescence, il doit se résoudre à une opération de la poitrine. Le jeune homme, entouré par l’amour de sa mère et de ses grands-parents, se transforme et devient peu à peu celui qu’il a toujours été.

Un reportage de Naoufel El Khaouafi, Auberie Perreaut et Vincent Gobert / Capa Presse.

✔️ Navalny, le survivant

Alors que la justice russe vient de confirmer en appel sa peine de deux ans et demi d’emprisonnement, retour sur l’incroyable destin d’Alexeï Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Qui est cet avocat de 44 ans qui a fait de la lutte anti-corruption son credo ? Comment a-t-il conquis l’adhésion d’une partie du peuple russe ?

De la tentative d’empoisonnement qui a failli lui coûter la vie en août 2020 à son arrestation à l’aéroport de Moscou, de ses vidéos chocs sur les réseaux sociaux à ses attaques frontales contre le pouvoir en place, « Envoyé spécial » retrace le parcours de cet homme dont l’incarcération a soulevé un mouvement de contestation sans précédent en Russie.

Un reportage de Pierre Monégier, Luc Lacroix et Max Paquereau.

« Envoyé spécial » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV

N’oubliez pas que vous pouvez commenter l’émission sur la page Facebook officielle de l’émission ou sur Twitter avec le hashtag #EnvoyéSpécial.

Cette semaine, dans #EnvoyeSpecial : 🧰 Isolation : des chantiers risqués ?

👤 La nouvelle vie de Stella et Alex

🇷🇺 Navalny, le survivant 📺 Jeudi 21h05 sur @France2tv pic.twitter.com/8umMb2gjFC — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) February 22, 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés